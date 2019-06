Madem mikro çantalarımıza hiçbir şey sığmıyor, o halde devasa cepleri doldurmayı deneyin; kargo pantolonlar geri döndü!

90’ları hatırladıkça kimisi için ‘guilty pleasure’ kimisi için ergonomik şıklığın anahtarı olarak görülen bu ikonik pantolonların en parlak anını merak ediyorsanız, size ‘Jenny from the Block’ şarkısını mırıldanarak klibi hatırlatabiliriz. Bugünse Fendi’nin 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu başta olmak üzere neredeyse her yerdeler. Ne dersiniz, kargo pantolonlara sizce de bir şans daha vermeli miyiz?