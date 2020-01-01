Jartiyer çok kullanışlı bir aksesuar. Alıştığınızda külotlu çoraba geri dönmek istemeyeceksiniz. Jartiyer hangi parçalardan oluşur, nasıl giyilir açıkladık. Jartiyer çeşitlerinin neler olduğuna değindik.

Jartiyer dediğimizde hemen aklınıza fantezi iç çamaşırlar ya da seksapellik gelmesin. Jartiyer iç giyimde rahatlığımızı ön planda tutan bir aksesuar. Külotlu çoraplar gibi sıkmaz, terletmez, derinin nefes almasını sağlar ve çorabın kaymasına engel olur. Bunun yanı sıra üzerinizdeki kıyafetin düzgün görünmesine de yardımcı olur. Bu yüzden jartiyere karşı ön yargınızı bir kenara bırakıp en az bir kere denemenizi tavsiye ederiz. Jartiyerin tarihte erkekler tarafından da kullanıldığını söyleyerek sizi şaşırtalım. Bir rivayete göre Kral III. Edward tarafından bir jartiyer tarikatı kurulmuş ve o dönemde savaşa giden askerlerin jartiyer kullandığını, bunun da uğur getirdiği söylenir. Jartiyeri ilk kez kullanacaklar için bazı püf noktalarından bahsedeceğiz. Jartiyer hangi parçalardan oluşur? Jartiyer nasıl giyilir? Jartiyer çeşitleri nelerdir? Tüm detaylara yazımızda yer vermeye çalıştık.





Jartiyer Takımı Parçaları

Bir jartiyer takım temel iki parçadan oluşur, bu parçalar çorap ve stripe’dır. Stripe, çorabı tutan lastikli bağ kısma verilen isim. Stripe ile jartiyer boyu rahatlıkla ayarlanabilir. Jartiyer takım olarak satıldığı gibi tek tek parçalarını da bulabilirsiniz. Günlük kullanımda giysinizin altından çorabın dantellerinin görünmesini istemiyorsanız, dantelsiz çoraplardan tercih edebilirsiniz.







Bir jartiyer takım temel iki parçadan oluşur. Bu parçalar çorap ve stripe’dır.





Jartiyer Nasıl Giyilir?

Jartiyer nasıl giyilir? “Çok zahmetli ve zor” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak düşündüğünüz kadar zor değil. Jartiyer giyerken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var sadece. Alıştığınızda o kadar rahat edeceksiniz ki bir daha külotlu çoraba geri dönmek istemeyeceksiniz.



Jartiyerde önde ve arkada iki adet stipe bulunuyor. Çorabı giydikten sonra stripe adı verilen klipsleri tutturmakta zorlanıyorsanız, çorabı yukarı çekmeden önce tutturabilirsiniz. Jartiyer seçiminiz de giymenizi kolaylaştıracak bir unsur. Kilo fazlanız varsa daha esnek kumaştan yapılmış bir jartiyer sizin için işleri kolaylaştırır. Her aksesuarda olduğu gibi yine vücut tipinize göre seçmeniz size büyük avantaj sağlayacaktır. Üzerinde stripe’in bulunduğu bel kemerini doğru yükseklikte kullanmalısınız. Aşağıda kalırsa çorap düşüp bollaşabilir ve çok yukarı çekerseniz bu defa da içinde rahat hareket edemezsiniz. Bu nedenle jartiyer giydikten sonra oturup kalkarak rahat hareket edip edemediğinizi prova yapmanızı tavsiye ederiz.





Jartiyer Çeşitleri

Jartiyerlerin pek çok renk ve biçim seçeneği var ve genellikle takım olarak satılıyor. Jartiyer takım alırken yüksek, düşük, orta bel olmak üzere birbirinden farklı modellerle karşılaşacaksınız. İnce belli ve fazla kilosu olmayan kadınlar rahatlıkla düşük belli jartiyer tercih edebilir. Bazı modellerin doğrudan büstiyere bağlı olduğunu göreceksiniz. Ancak büstiyer günlük kullanımda zor bir parça olduğundan, bu modellerin çok tercih edilmediğini hatırlatalım. Jartiyerin kemer bölümü kopçalı veya cırtlı olabilir. Vücudunuzu kesmeyecek biçimde ayarlama yapabileceğiniz jartiyer modelini seçmenizde fayda vardır. Kumaş türü olarak da pek çok çeşit bulunuyor. Saten, dantelli ve pamuklu jartiyerlerden en alımlı görünenleri ise dantelli olanlar.





