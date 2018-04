Mango'dan yeni koleksiyon

Violeta by Mango... 40 - 52 beden arası gençlik koleksiyonu 15 Ocak'tan itibaren satışta!

İspanya'nın uluslararası giyim markası 40 ve daha üzeri bedendeki genç kadınlara açık ve basit bir mesajla moda sunmaya devam etmeyi amaçlıyor: "Bana yakışıyor ve bunu seviyorum". Violeta by MANGO'nun hedefi 40 ile 52 beden arası genç hedef piyasaya konforlu, feminen ve modern bir görünüş sağlamak üzere tasarlanan elbiselerle hitap etmek.

Violeta by MANGO'ya yönelik genişleme planı Mango'nun en büyük 6 pazarında başlatılacak: Fransa, Almanya, İtalya,Türkiye, Rusya ve İspanya; ilk mağaza ise İspanya'da açılacak. Koleksiyon aynı zamanda Avrupa, Rusya ve Türkiye'deki online mağazalarda da bulunacak. Yeni koleksiyon Violeta by MANGO ürünleri, tüm seçili mağazalarda ve online olarak 15 Ocak'tan itibaren satışta olacak.