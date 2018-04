Türkiye'nin iki yıldızı ilk defa Mavi reklamı için bir araya geldi! Mavi’nin, Serenay ve Kerem'le çok olmaya devam ettiği reklam filmi yayında!..





Mavi, 2015 İlkbahar-Yaz kampanyasında, Türkiye’nin iki yıldızı Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’i ilk kez bir araya getiriyor ve Çok mu Çok Mavi’yiz diyor. Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu reklam filmi, #1jean1tişört ile stil sahibi olmaya dikkat çekiyor. Ali Taran imzalı filmde, Serenay’ın Kerem’le karşılaşması ve metrodaki müzisyenlere eşlik ettikleri efsane bir gün anlatılıyor. İki ünlü ismin, Maroon 5’ın This Love isimli şarkısını birlikte seslendirdiği reklam filmi, güzel sesiyle dikkat çeken Serenay ve parçaya gitarıyla da eşlik eden Kerem’in performansıyla, birbirinden doğal ve keyifli görüntülere sahne oluyor.13 Nisan’da yayına giren film, dijitaldeki izlenme ve paylaşımlarıyla sosyal medyada rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçen hafta reklam basın lansmanını Snapchat ve Periscope’tan canlı yayınlayarak, takipçilerine farklı ilk’ler yaşatan Mavi; Snapchat’te birkaç saat içinde 180 binden fazla görüntülenme, Periscope’ta 20 dakika içinde 10 bin beğeni ile rekor etkileşim yakalamıştı. Mavi, merakla beklenen yeni reklam filmiyle, 3 gün içinde 3 farklı hashtag ile hem Türkiye hem dünyada Twitter trend topic listesine girmişti.Maroon 5’ın This Love şarkısı ilk kez Mavi reklamıyla duyulmuştu...Maroon 5’ın This Love adlı şarkısı ilk kez Mavi’nin 2002’de Amerika’da yaptığı TV reklamıyla duyulmuş ve şarkının patlamasında Mavi’nin büyük etkisi olmuştu.