Dünyaca ünlü markalardan moda trendleri hakkında güncel haberler..

Göz yanılması

Geçtiğimiz yıl modanın her karış toprağını ele geçiren ‘tiny’ gözlükler, bu sezon yerini devasa formlara bırakıyor. Trendin öncüsüyse Rihanna! Bahsi geçen bu kocaman gözlükler, diğer bir yandan moda tasarımcısı ve influencer Gilda Ambrosio’nun da sokak stilinin bir parçası. Elveda 90’lardan kalma Matrix etkisi, şimdi sıra Rihanna’nın iri gözlerinde.







Pembe burunlar

Çin Astrolojisi’ne göre 5 Şubat’tan itibaren Domuz yılı başlıyor! Aşk, seks ve kariyer hayatınıza dramatik etkisinin yanı sıra, Çin burçları bu kez de stilinize yön veriyor. Gucci’nin Çin Astrolojisi’ni referans alarak hazırladığı 35 parçalık koleksiyonda Walt Disney’in Üç Küçük Domuzcuk karakterlerine de yer veriliyor. Çin kültüründe refahı ve şansı sembolize eden altın renkli domuzcuklarsa, İtalyan modaevi Alberta Ferretti’nin sweatshirt’lerini süslüyor.







Bi’ tişört yeter

Parisli modaevi Maison Margiela’nın kurucusu Martin Magiela, 1994 yılında AIDS’e dikkat çekmek için üzerinde There is more action to be done to fight AIDS than wear this T-shirt but it’s a good start (AIDS’le savaşmak için bu tişörtü giymekten daha fazla yapacak şey var ama bu iyi bir başlangıç) yazan ikonik tişörtlere imza attı. Döneme damga vuran tişörtlerin geliriyse AIDS’le mücadele eden vakıflara bağışlanmıştı. Tek cümlelik aktivist hareket, markanın 2019 İlkbahar/Yaz MM6 Koleksiyonu’yla birlikte yeniden yorumlanıyor. Üstelik bu defa tek cümlelik AIDS hassasiyeti, çantaları da süsleyecek.