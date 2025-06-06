Moda ve sinemanın buluşma noktası: Kostüm tasarımıyla ilham veren 30 film

Sinemada kostüm tasarımı sadece bir aksesuar değil, hikâyenin ruhunu yansıtan, karakterleri dönüştüren ve seyircinin hafızasında iz bırakan önemli bir unsurdur. Bu liste, kostüm tasarımlarıyla moda dünyasına ilham kaynağı olmuş, unutulmaz 30 filmi IMDb puanlarına göre küçükten büyüğe sıralayarak keşfe çıkıyor. Her biri kendi dönemini ve tarzını özgün bir şekilde yansıtan bu filmler, moda ve sinema tutkunlarını hem büyülüyor hem de yeni yaratıcı fikirler için cesaretlendiriyor.