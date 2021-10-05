Nisse'nin kurucusu Nargisse E. Akyüz'den 3 motto: Şık, kullanışlı ve çevreci

2021/2022 sonbahar-kış koleksiyonun en önemli ilham kaynağını nedir?

Koleksiyon, Nisse kadınlarının yıllar boyunca oluşturduğu yansımaların bir ürünü olan ilham perilerinin birleşimi niteliğinde. Sık sık hareket halinde ve çabasız şık olan modern kadını temsil ediyor. Bu parçalar, bahsettiğimiz modern kadının gardırobunu gururlandırırken sofistike yaklaşımını tamamlıyor.



Nargisse E. Akyüz

Koleksiyondaki dış giyim ve diğer kumaşların dokuları oldukça farklı görünüyor. Bunları özel kılan nedir?

Bu sezon ipeksi örgü drape elbiselerimiz, rahat dikim parçalarımız ve waffle streç dokulu giysilerimiz gibi çeşitlendirdiğimiz ürünlerde kesinlikle farklı dokulara rastlayacaksınız. Dış giyim ürünlerimizde çevre dostu kalabilmek için yumuşak ve vegan vintage efektli deriler, eko yün ve suni kürkler kullandık. Bence bu parçaları bu kadar özel yapan en önemli etmen, dayanıklı malzemeler kullanarak iddialı parçalar ortaya koyuyor olmamız. Bunun da ötesinde, transparan hayvan desenli yağmurluk, oyuk pantolon ve ceketlerle ekstra bir cüretkarlık katmayı da istiyoruz.

Şu anda birçok küresel marka sürdürülebilirlik kavramını benimsedi. Nisse, sürdürülebilirliği benimseyen markalar arasında yer alıyor. Bu koleksiyonda hangi tasarım detayları sürdürebilirlik ile bağdaştırabilir?

Her zaman en iyi kompozisyon ve fabrikasyon ile kumaş tedarik ederek bilinçli kalmaya çalışıyorum. Bu sezonun en sürdürülebilir parçaları, organik yün ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış çeşitli uzun ömürlü temel öğelerden oluşuyor.

Sürdürülebilirlik hakkında bize yanlış aksettirilen şeyler olduğunu düşünüyoruz, siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik ile ilgili en büyük yanılgı, bir trendin kısa ömürlü olduğunun düşünülmesi. Sektörün küresel olarak yarattığı etkinin çok daha fazla farkına varmaya başladığına inanıyorum. Gittikçe daha fazla marka, özellikle küresel olarak meydana gelen çevresel değişikliklerle birlikte sürdürülebilirlik ve çevre dostu bilincinin bir zorunluluk olduğunun farkına varmaya başladı.

Markanız ilk kez erkek koleksiyonuyla da karşımıza çıkıyor. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

İlk olarak, arkadaşlarım ve yakın çevrem için yapmış olduğum birkaç erkek tişörtü ile başladı hikaye. Her ne kadar her zaman mümkün olan en iyi kaliteyi sağlamayı amaçlasam da geri bildirimlerin bu kadar olumlu olacağını ben bile beklemiyordum! Bu benim için yepyeni bir başlangıç üstlenmeme ve dolayısıyla Nisse’nin ilk erkek giyim koleksiyonunu öne çıkarma kararını vermemi sağladı. Erkek koleksiyonu, kadın bölümümüz kadar geniş değil, gardırobunu tamamen yeniden oluşturmuyor, daha ziyade birkaç temel parça ve takım elbise ile olmazsa olmazları için sınırlı sayıda tasarım sunuyor. Bu koleksiyonu, daha çok, önümüzdeki sezonların getirdiği ürünleri tamamlayacak ve gelecekte takip eden eklerle birlikte önceki koleksiyonların bütünleyicisi olacak şekilde oluşturduk.