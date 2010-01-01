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Ortadan Kalktığı İçin Şükretmemiz Gereken 10 Trend

Ortadan Kalktığı İçin Şükretmemiz Gereken 10 Trend

Moda kavramı doğası gereği bazı aşırılıkları da içeriyor. Ancak tarihin belli dönemlerinde bu aşırılıklar popüler hale gelip, geniş kitleler tarafından kabul görebiliyor. Dünya çapında akıl tutulması yaşamamızı sağlayan, ancak bize günümüzde son derece saçma gelen moda akımlarının sayısı hiç de az değil.

Vatkalı Elbiseler


 
Böyle bir liste yapıp da 80’li yılların vatkalı elbiselerini en tepeye koymamak olmaz. Moda tarihinin en büyük akıl tutulmalarından biri olan vatkalı elbiseler sayesinde o yıllarda kadınlar adeta birer Amerikan futbolcusu gibi sokaklarda geziyorlardı.



Garip Renklerdeki Parlak Eşofmanlar



Yine 80’lerin ikonik moda öğelerinden olan bu eşofmanlar, renk uyumunun pek de gözetilmediği, göze batan geometrik şekillerin olduğu tasarımlara sahiplerdi. Bu eşofmanları giyenlerin en sevdiği aksesuar da omuzlarında taşıdıkları kasetçalarlardı.



Çarpıcı Desenlere Sahip Bol Kazaklar




80’li yıllar garip moda trendleri bakımından altın madeni gibi. Bu yıllarda hem kadınlar hem erkekler gerçekten garip desenlere sahip, vücutlarına tam oturmayan kazaklar giyerlerdi.


Belden Düşen Pantolonlar




90’lı yıllarda ortaya çıkan, varlığını 2000’li yıllara kadar sürdüren bu trend şimdiye kadar saydığımız moda trendleri içinde belki de göze en çirkin geleniydi. Bir başkaldırı mesajı olarak bellerinden düşen pantolonlar giyen gençler, sadece komik gözüküyorlardı.


Balıkçı Yaka Kazak Üstüne Takılan Kalın Kolyeler




80’lerde başlayan bu trend, şekil değiştirerek 90’larda da devam etti. Kalın kazakların üstüne kalın kolyeler takan erkekler, uzun süre boyunca çekici olduklarını düşündüler.



Crocs Terlikler


Crocs terlikler ilk başta herkes tarafından son derece inovatif bir ürün olarak algılanarak çok sevilmişti ama bu sevgi kısa süre içinde nefrete dönüştü.


Gerçek Kürk




Ortadan kalktığına en çok şükretmemiz gereken moda trendi, gerçek kürk kullanılan giysiler. Zamanında bir zenginlik sembolü olarak kullanılan kürk, insanların çevre bilincinin artması sayesinde yerini başka malzemelere bıraktı.



Korse




Günümüzde sadece belirli nedenlerden dolayı giyilen korse, 1900’lü yılların en popüler moda objeleri arasındaydı. Kadınlar başkalarından yardım alarak, uzun uğraşlar sonunda bu korselerin içine girmeyi başarırlardı.


Balıkçı Şapkaları




Balıkçı şapkaları hem kadınlarda hem erkeklerde 90’lı yıllarda pek modaydı. Bu şapkalar 2000’li yıllarda da kısa bir dönüş yaptı.


Yazın Giyilen Bereler




2000’li yılların en saçma moda trendlerinden biri, erkeklerin yazın giydikleri bereler oldu. Hipster görünümün en büyük sembollerinden biri olan bu bereler, bir grup erkeğin yaz mevsiminde terli saçlarla gezmesine neden oldu.


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