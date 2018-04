Özlem Kaya'dan stil ipuçları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Giyilebilir ama cesur, yenilikçi ama zamansız! Özlem Kaya’nın yarattığı kıyafetlerin temasını böyle özetleyebiliriz. Kaya, tasarımı hayal etmek kadar teknik bilginin de önemli olduğuna inananlardan.

Yazı: Sinem Gürleyük



Küçükken çizmeyi, resim yapmayı çok seven ve üniversiteye başlamadan mesleğini seçen Özlem Kaya, Mimar Sinan Üniversitesi’nde dirsek çürütenlerden. Okuldan mezun olur olmaz Hakan Yıldırım’ın yanında çalışmaya başladı. Altı senenin sonunda kendi kanatlarıyla uçmaya karar vererek bugün moda dünyasında özel bir yere sahip bir markaya imzasını attı. Kendi adını taşıyan markanın tasarımlarının yanı sıra, iki sezondur Park Bravo’yla da iş birliği içinde. Kaya’yla yeni koleksiyon heyecanını paylaştık...



Tasarım yolculuğuna çıkarken…

Bazen kumaş ve detaylardan yola çıkarım bazen de etkilendiğim bir his, bir dönem ya da bir karakter olabilir. Modanın hızla değişen ve gelişen çarkına ayak uydurabilmek, trendlerden kopmadan tasarımcı kimliğini koruyabilmek

zor ve özveri gerektiriyor. Sürekli yeni şeyler ortaya çıkarabilmek ve vizyon geliştirmek için seyahat etmeyi, film izlemeyi, sergileri ve gündemi takip ediyorum.



Araştırma önemli!

Benim için tasarımın yanında en önemli şeylerden biri teknik bilgi. Bir tasarımı hayata geçirmek sadece hayal etmekle bitmez. Doğru kumaşı kullanabilmek çok önemli. Kalıp çıkararak ya da drapaj teknikleri kullanarak uygulama yapılmalı. Bu bir ekip işi. Sürekli araştırma yapmak, prova bilmek, gusto sahibi olabilmek gerekli.



Tasarımlarım giyilebilir

Giyilebilir özelliği olan tasarımlar yapıyorum. Defilelerde konseptin ya da styling’in gerektirdiği bazı şov parçaları ekleyebiliyoruz. Sonuçta bu iş aynı zamanda bir ticaret ve biz de bu sektörün bir parçası olarak tasarladıklarımızı belirlediğimiz hedef kitlenin beğenisine sunmak durumundayız. Yani tasarım özelliği olan giysiler yapabilmek markamın esas ilkelerinden. Benim markamı tanımlayabilecek beş kelime; dişi, yenilikçi, cesur, zamansız ve şehirli.



Kış sezonunda...

2014 yaz koleksiyonu ile başlayan değişim rüzgarı, kış koleksiyonunda da etkisini artarak gösterecek. Kalite ve şıklığından ödün vermeyen tavrı, zamansız parçaları sezon trendleri ile buluşturan tutumu, markanın DNA’sını oluşturan en önemli formüllerinden biri. Palto, manto ve ceketin güçlü ve bol alternatifli olduğu koleksiyonda siyah, bordo, camel, haki, gri gibi renklerin yanında; mor, saks mavi ve gülkurusunun dinamik etkisi görülebiliyor. Klasik, olmazsa olmaz parçaların yanı sıra sezonun trend öğelerinden oversize ve daire formlar, kaplamalı kumaşlar, deri garniler, transparan detaylar ve pililerle zenginleştirilmiş her vücut tipine ve tarzına cevap verebilecek sofistike bir koleksiyon oluştu.



Sonbaharda Özlem Kaya kadını

Özgüveni yüksek ve biraz da maskulen gözükecek. Koleksiyona hakim sarı, gri, indigo, saks ve haki renklerle kış mevsiminin koyu ve puslu havasına renkli bir dokunuşta bulundum. Hafif ve rahat kumaşların yanı sıra jakar, ipek, saten, krep ve metalik deriler kullandım. Net silüetleri, oversize dış giyimlerle karıştırdığım bir koleksiyon oldu.



Sonbahar trendleri

2015 koleksiyonlarındaki folk temasını çok beğeniyorum. Modern çizgilerin etnik öğelerle buluşması her zaman ilgimi çekmiştir. Elektrik mavisinin parlaklığı, bordonun şıklığı, sarı, pudra, bebek mavisi gibi soft tonların bir arada kullanılması, desen ve doku anlamında zengin koleksiyonlar alışveriş için bize bol seçenek sunuyor.