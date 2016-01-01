Sarah Jessica Parker’ın kendi adını taşıyan ayakkabı koleksiyonu 'SJP' sonbahar-kış koleksiyonuyla Harvey Nichols’da.

Sex And The City'nin yıldızı stil ikonu Sarah Jessica Parker’ın kendi adını taşıyan ayakkabı koleksiyonu 2016 İlkbahar/Yaz sezonuyla Türkiye’de sadece Harvey Nichols’da satışa sunulmuştu. Büyük ilgi gören tasarımlarıyla bir kez daha kendine hayran bırakan Sarah Jessica Parker, 2016-2017 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla Harvey Nichols mağazasında yerini aldı ve ünlü yıldız @harveynicholstr instagram takeover yaparak Türk müşteriyle buluştu.

Yıllardır stil sahibi duruşuyla örnek olan, Hollywood’un en iyi giyinen isimlerinden biri olan Sarah Jessica Parker’ın baş harflerinden oluşan SJP isimli markası 2016-2017 Sonbahar/Kış koleksiyonunda geceden gündüze taşıyabileceğiniz bilekten bağlı zamansız pump’lar, süet botlar, hayvan desenleri, metalik ışıltılı ve taşlı modeller göze çarpıyor.





Sex And The City’de canlandırdığı ayakkabı delisi Carrie karakterinden esinlenerek tasarladığı koleksiyonda ‘Kadınların, koleksiyonu sadece severek giymelerini değil, yıllarca giyebilmelerini istiyorum’ diyerek kaliteden ödün vermediğinin altını çizen Sarah Jessica Parker’ın zarif koleksiyonu Harvey Nichols ayrıcalığıyla bu kış da gardırobunuzda!