Koton Jeans ve Fahriye Evcen, sezona iddialı bir giriş yaptı.

Koton, ilk marka yüzü Fahriye Evcen’le yeni reklam filmini Koton Jeans markasına çekti. Koton’un, yeni marka yüzü Fahriye Evcen’le çektiği ve Fahriye Evcen’in çok farklı bir imaj ile yer aldığı “Şimdi siyah jean moda” sloganlı reklam filminin ön gösterimi, gerçekleştirilen lansman toplantısında yapıldı. Dün yayına giren serinin ilk reklam filminde Barış Manço’nun sevilen şarkısı “Kara Sevda”nın yepyeni yorumu kullanılırken, Koton’un yeni sezonda trend olarak belirlediği siyah jean'lere vurgu yapıldı.

Evcen: “Siyah ve Jean, bence müthiş bir ikili”

Özel bir gösteriyle başlayan lansman toplantısında konuşan sinema ve dizi oyuncusu Fahriye Evcen, uzun yıllardır başta jean koleksiyonları olmak üzere Koton’un yakın takipçisi olduğunu belirterek, “Koton’un jean kalıpları şahane, her vücut tipine ve zevke uygun bolca çeşit var. Hem rahatsın, hem de şık, bir kadın başka ne ister ki…” dedi. Koton’un jean dünyasına getirdiği siyah modasını “Siyah ve jean, bence müthiş bir ikili” diye yorumlayan Fahriye Evcen, “Siyah da jean de gardırobumun vazgeçilmezleri. Farklı kombinlerle günlük koşuşturma içinde rahat hareket etmek için de gece şıklığı yaratmak için de olmazsa olmazlarım” dedi.





Koton Jeans

Yeni sezonda 170’i siyah 670 farklı model var… Kadın koleksiyonundaki skinny jeanlerin yanı sıra mom, boyfriend, flare jeanler de gardırobunuzda yer açılmasını bekliyor. Kadınların en çok tercih ettiği yüksek belli jean'ler bu sezon geri dönerken, mom ve boyfriend denimler yumuşak kumaşlar sayesinde maskülen görünüm sağlıyor. Koleksiyondaki jean'lerin paçaları ve dizleri kesik ve yamalı kumaşlar ile dikkat çekerken, nakış ve baskı detaylarıyla da zenginlik katıyor.

Bir beden ince gösteren ultra esnek kumaşlar

Koleksiyondaki en önemli özelliklerden biri ise ileri teknoloji ile hayata geçen ultra esnek kumaşlar. Bu kumaş sayesinde kadınlar bir beden ince görünüyor, denimler yıkanırken deforme olmuyor. Siyah ve gri tonlarla ön plana çıkan jean'ler aynı zamanda daha koyu indigo renklerle ve renklerin ham halleriyle karşınıza çıkıyor.

Erkekler kısa denim paçalar ile boy gösterecek

Bu sezon Koton Jeans erkek koleksiyonunda da jeanler, 70’li ve 90’lı yıllara yolculuk yapıyor. Slim fit modası bu sezonda da devam ederken, ekstra dar pantolonların boyu ise eskiye göre biraz daha kısalıyor. Koleksiyonda özellikle maskülen görüntü veren rahat kumaşlar ve siyah-gri başta olmak üzere koyu renkler dikkat çekiyor.

Her vücut tipine uyum sağlayan jean kalıpları

“Koton Jeans” kadın koleksiyonunda tüm zamanların gözde modeli, bacağı sımsıkı sararak bileğe doğru iyice daralan tasarımıyla “Kate”, aynı şıklığı yüksek bel konforu ile sunan “Carmen”, rahatlıktan ödün vermeyenlerin klasiği olan “Boyfriend”, dizden ayağa doğru dümdüz inen modeliyle bacağı olduğundan ince gösteren “Grace” ve baldır bölgesini sararak dizden paçaya doğru hafifçe genişleyen “Scarlet” modelleri yer alıyor. Koton Jeans Erkek koleksiyonunda ise herkesin çok sevdiği düşük bel ve slim fit kesimli “Brad”, normal bel ve rahat kesimli tasarımıyla “Robert”, kendine güvenenler için skinny model “Michael” ve süper skinny model “Justin” günlük rahatlığı son trendlerin şıklığıyla harmanlamak isteyenleri bekliyor.

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