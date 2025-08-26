Sokak stilinin yeni favorisi: Skort

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

90’ların enerjisini taşıyan, 2025’in rahatlık ve stil anlayışıyla yeniden yorumlanan şort etekler, yani skort’lar, bu sezonun ‘must have’ listesinde yerini aldı. Etek gibi görünmesine rağmen şortun sağladığı rahatlığı sunması skort’ları özel kılıyor. Hareket özgürlüğünü sağladığı gibi feminen silüeti de koruyor. İster bisiklet turu yapın ister kahve date’ine çıkın, her ana ayak uydurabilen çok yönlü bir parça. Oversize blazer ve basic bir tişörtle şehirli bir şıklık yakalayabilir, crop top ve sneaker ile daha enerjik ve sportif bir stile bürünebilir veya keten gömlek ve sandalet ikilisiyle de feminen bir hava yaratabilirsiniz. Gardırobunuzda hala bir skort yoksa, bu sezon tam zamanı!