Sezonun trendlerinden moda dünyasına dair her şey burada!

Hazırlayan: Simay Engür



Z devri

Dezavantajlı görünen gruplara karşı bilinç dışı ön yargılar epey geride kaldı. Neden derseniz Z kuşağı için ten rengi, ırk, vücut ölçüleri ve hatta cinsiyet, şeffaf etiketlerden ibaret. Tommy X Zendaya 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu tam da bugünün atmosferini, 70’lerin zamansız tarzına uyarlıyor ve markanın Gigi Hadid’ten sonraki elçisi Zendaya’yla birlikte yeni nesli kucaklıyor. Podyumda beliren Grace Jones geçmişi, büyük bedenli ve siyahi modellerin çoğunluğu ise bugünün manifestosunu ortaya koyuyor.







Klonlamasak da mı saklasak?

Kim Kardashian, Carolina Lemke gözlük markası ile birlikte kapsül koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor. 3 Nisan’da markanın resmi internet sitesinden çevrimiçi olarak piyasaya sürülecek koleksiyonun fotoğraflarıysa Mert&Marcus imzası taşıyor. Kampanyada gelecekten gelen CIA ajanları misali artık Kim’den yüzlercesi var, bir tanesi bile modayı yeterince meşgul etmiyormuş gibi...







Zaman doldu

Michael Jackson’ın çocuk istismarı iddialarına karıştığı belgesel Leaving Neverland, geçtiğimiz aylarda Sundance Film Festivali’nde görücüye çıktı. Aynı tarihlerdeyse Louis Vuitton 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda Michael Jackson’ı merkezine alan tasarımlarıyla Paris Moda Haftası’nı salladı. Bir yanda öldüğüne bile inanmak istenilmeyen bir ikon, diğer yandaysa çocukları istismar ettiğine inanılan bir star... Geçtiğimiz günlerde markanın kreatif direktörü Virgil Abloh, belgeselden habersiz olduklarını ve Michael Jackson’ın yalnızca kitleleri etkileyen mirasına atıfta bulunmak istediklerini belirtti. Olayın sonuç kısmında Louis Vuitton’un Michael Jackson’a dair hiçbir kıyafeti satışa çıkarmayacağı var, gelişme bölümündeyse mesaj net: Hollywood ve yüksek modada söz konusu cinsel istismarsa, zaman gerçekten de doldu.



