Birkaç sezondur mini eteklerden daha trend olan şortlar, hem gündüz hem de gece rahatça giyilebildiği için oldukça pratik!

Bunaltıcı yaz sıcaklarında tiril tiril elbiselerden sonra kadınlar tarafından en çok tercih edilen kıyafetlerden biridir şortlar. Peki hangi vücut tipi hangi şortları tercih etmeli? İşte dikkat etmeniz gerekenler...Üst bacaklarınız kalınsa kısa şortlar pek size göre değil. Diz üzerinde biten şortları tercih edebilirsiniz. Ayrıca dikey çizgili şortlar da bacaklarınızı daha ince gösterebilir.Desenli modellerden uzak durun. Şortunuzla aynı renkte bir üst seçmeniz isabetli bir tercih olur. Jean şortlar da size göre...: Diz üstü bermuda şortlar bacak boyunu orantılı gösterir. Ayakkabı olaraksa düz sandaletleri ve babetleri tercih etmelisiniz.: Boyunuz kısaysa yüksek bel şortlar size göre. Bu bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlayabilir. Boy olarak kısa şortları tercih edin. Çünkü uzun bir şort sizi olduğunuzdan da kısa gösterebilir.Kalçalarınız genişse bundan rahatsızsanız koyu renk şortları tercih edin. Kıvrımlı bir kalçanın seksi bir görünüm kazandırdığı su götürmez bir gerçek. Gelgelelim kalçalarınız orantısız bir genişlikteyse iş vücudunuzun üst bölümü ile uyumlu görünmesini sağlamaya kalıyor. Bunu yaparken de koyu renklerden yardım alabilirsiniz.Vücut hatlarınız pek belirgin değilse ve kıvrımlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız, pileli şort modellerini tercih etmelisiniz!Eğer elma vücut tipine sahipseniz bacaklarınız incedir ve onları ön plana çıkarırsanız daha estetik bir görünüm kazanırsınız. Bazı bölgelerinizi de gizlemek isteyebilirsiniz, mesela karnınızı ve göbeğinizi... Sıcak yaz günlerinde bu şortlar çok moda olduğu için çok şanslısınız. Ten rengi bir sandaletle giyerseniz, bacaklarınızı daha uzun göstermiş olursunuz. Yüksek belli şortlar giyin. Yüksek bel karnınızı sıkıştırıp daha ince bir bel görünümüne sahip olmanızı sağlayacaktır. Düşük bel şortlar güzel görünüm elde etmenizi sağlamaz. Kemerli şortlar da tam size göre!