Ünlü mankenler 'Medeniyetler Defilesi'nde

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul'un sembolü lale, 2. İstanbul Medeniyetler Defilesi'nde moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in özel motifleriyle görücüye çıktı.

Medyadoktoru Yapım tarafından Milli Saraylar Şale Köşkü'nde gerçekleştirilen defilede, lale motifleri kıyafet konseptinde yer aldı. Eski medeniyetlerden bugüne uyarlanmış şekilleriyle 30 ayrı tasarımın sunulduğu defilede, kıyafetleri ünlü mankenler sundu.



Defilede kıyafetleri sunan mankenler arasında Özge Ulusoy, Çağla Şikel, Irmak Atuk, Sema Şimşek, Nilüfer Kurt, Ebru Ürün, Tuğçe Sarıkaya, Açelya Kartal, Gözde Coşkun, Yağmur Ayaz, Sevile İkbal, Marina Federanko, Özlem Karaoğlu ve Özlem Katipoğlu yer aldı. Defilede manken Çağla Şikel kırmızı renkli Osmanlı gelinliği giyerek podyuma çıktı. Şikel'in gelinliği dikkati çeken kıyafetler arasında yer aldı.



Defilenin sonunda moda tasarımcısı Gülnur Güneş mankenlerle beraber podyuma çıkarak davetlileri selamladı. Defilede katkı sağlayanlara da plaketleri takdim edildi.



"Daha önce birçok gelinlik giydim ama bu kadar güzelini giymemiştim"

Defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan tasarımcı Güneş, "Lalenin Osmanlı'da çok önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla Medeniyetler Defilesi olduğu için, lale motiflerini kullanmayı uygun gördüm. Çağla Şıkel'in giydiği de Osmanlı gelinliğiydi. Osmanlı gelinliği de kırmızıdır. Üzerinde de anka kuşu motifleri var" dedi.



Manken Çağla Şikel de, "Daha önce birçok gelinlik giydim ama bu kadar güzelini giymemiştim. Medeniyetin o motiflerini her zaman çok severim. Evimde ve dekorasyonumda da bu motifleri kullanmayı severim. Gelinliği çok keyifle giydim ve çok büyük heyecanla yürüdüm. Defilemiz çok güzel oldu" diye konuştu.



Defilenin yapımcısı Savaş Uğurlu da, İstanbul Medeniyetler Defilesi'nin gelenekselleşmesi adına birçok ilde bu defileyi gerçekleştireceklerini söyledi.



(AA)