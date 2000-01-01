Geçtiğimiz günlerde Çağteks, 2020 yılı koleksiyonunu duyurdu. İtalya’nın kendine özgün mimarisi ve sanatsal birikimiyle tanınan kentlerinden Venedik, Çağteks’in “Venice” koleksiyona ilham verdi.

Halil İbrahim Demirkol tarafından tasarlanan koleksiyonun çekimleri, koleksiyonun ruhuna uygun bir şekilde Venedik Sarayı’nda gerçekleştirildi. Klasik formların modern dokunuşlarla yeniden şekillendiği koleksiyon 40 parçadan oluşuyor.





Koleksiyonda yeni sezon trendlerinden olan danteller, fırfırlar ve tüller ön plana çıkarken motiflerde kullanılan taş ve kristaller dikkat çekiyor. Kollardaki volan ve dantel hareketleri ile yaratılan hacimler omuz detaylarını güçlendirirken, bellere konulan ince kemerler ile vücut formlarını ortaya çıkaran siluetler yaratıyor.



Koleksiyonda doğadaki formlardan esinlenilmiş. Farklı kumaş ve kesimlerin kullanıldığı koleksiyon gelin adaylarına birçok seçenek sunuyor. Fransız dantelleri ile buluşan 3 boyutlu çiçek formları romantik bir hava oluştururken geometrik motiflerin hakim olduğu desenler özel olarak hazırlanan kasnak ve işleme teknikleri ile genç ve enerjik bir duruş sergilemekte. Tül drapeler, uçuşan kuyruklar hacimli kollar ve her gelinliğe özel olarak hazırlanan duvak tasarımları koleksiyonun öne çıkan diğer özelliklerinden.







Düğün Sonrası After Party

Çağteks 2020 koleksiyonu düğün sonrası eğlence için de gelinlere şık tasarımlar sunuyor. Farklı tasarımlarla düğün sonrası eğlenceyi de renklendiren “After Party” koleksiyonu farklı zevklere hitap eden seçeneklere sahip.

Koleksiyonda yer alan parçaları Çağteks Showroom’unda görmeniz mümkün.



Çağteks Showroom: 0212 664 2000

www.cagteks.com



