BCBGeneration, Jessica Simpson, Vince Camuto, Fornarine, Fitflop, Lacoste, Tommy Hilfiger gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Vepa'62 trendy modellerle yine iddiasını ortaya çıkarıyor.
Geçen yılın Sonbahar-Kış sezonundan bu seneye de aktarılan metalik yansımalar, sivri burnun geri dönu¨şu¨, bilek boyundaki asi botlar, kış mevsiminin koyu ve cezbedici renklerinin zengin duruşu ile masku¨lenlik ve feminenlik arasındaki belirsizlik, grunge ve sofistike silu¨etler… Hepsi 2013 Sonbahar-Kış sezonun en hit trendleri…. Ayrıca zeytin yeşilinden ametiste fark yaratan renk yelpazesi de koleksiyonda önemli bir yere sahip!
Mutlaka göz atın!