Vepa '62 yine iddialı

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BCBGeneration, Jessica Simpson, Vince Camuto, Fornarine, Fitflop, Lacoste, Tommy Hilfiger gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Vepa'62 trendy modellerle yine iddiasını ortaya çıkarıyor.

Geçen yılın Sonbahar-Kış sezonundan bu seneye de aktarılan metalik yansımalar, sivri burnun geri dönu¨şu¨, bilek boyundaki asi botlar, kış mevsiminin koyu ve cezbedici renklerinin zengin duruşu ile masku¨lenlik ve feminenlik arasındaki belirsizlik, grunge ve sofistike silu¨etler… Hepsi 2013 Sonbahar-Kış sezonun en hit trendleri…. Ayrıca zeytin yeşilinden ametiste fark yaratan renk yelpazesi de koleksiyonda önemli bir yere sahip!

Mutlaka göz atın!