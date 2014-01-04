Yargıcı'da indirim!

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Yargıcı'da beklenen indirim 4 Ocak 2014 Cumartesi gününden itibaren başlıyor...

Yargıcı indirim dönemi ile uygun fiyatlarla gardırobunuza yatırım yapma fırsatı, 4 Ocak 2014 Cumartesi gününden itibaren sizleri bekliyor. Üstelik Online Shop’ta da geçerli olan indirim ile Yargıcı şıklığını kaçırmayın!



Zamansız tasarımlarla her zaman şıklığınıza şıklık katan Yargıcı’dan alışveriş yapmanın tam zamanı! Her sezon sadece bir defa indirime giren Yargıcı’da beklenen indirim dönemi 4 Ocak 2014 Cumartesi günü itibariyle başlıyor.



Doğallığı, sadeliği ve şıklığı bir arada sunan Yargıcı Sonbahar-Kış Koleksiyonu, yüzde %50’ye varan indirimler ile sevenleriyle buluşuyor.



“İndirim tek tıkla kapınızda!”

Üstelik Yargıcı Online Shop’ta da geçerli olan indirimden tek bir tıkla faydalanabilirsiniz. Tüm Türkiye’ye gönderim imkânı sağlayan Yargıcı Online Shop ile giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe birçok ürünü kolay ve güvenilir bir şekilde uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.



Yargıcı indirim dönemi ile zamansız tasarımlarla gardırobunuza yatırım yapmak için 4 Ocak 2014 Cumartesi gününden itibaren, size en yakın Yargıcı mağazasını ya da Yargıcı Online Shop’u ziyaret etmeniz yeterli.