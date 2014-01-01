Kadınlar için dekoltenin farklı bir tanımı var artık; kasık dekoltesi. Oldukça iddialı olan bu dekolte şekli için gerçekten oldukça cesur olmak gerekiyor.

Aslında kadınların giyimlerinde kullanabilecekleri birçok farklı dekolte seçeneği mevcut. Bunlardan ilk akla geleni göğüs dekoltesi oluyor. Bir kadının gerçekten de en çok dekolte vermeyi sevdiği yer dekoltedir. Birçok kıyafet de dekolteler düşünülerek tasarlanmaktadır. Sadece göğüs değil farklı bölgelerde de dekolteler verilebilmektedir. Örneğin sırt dekolteleri de oldukça çekici olmaktadır. Bir klasik olan bacak dekoltesi de elbiselerde ve eteklerde kadınların en çok tercih ettikleri arasında yer almaktadır. Şimdi de bunların arasına kasık dekoltesi eklendi ve hangi dekolteyi seçip kullanacağı konusunda kadınların kafası da karıştı.



Kasık dekoltesi akımını ilk olarak kim nasıl başlandı pek bilinmiyor. Ancak birçok ünlü bu akımı hiç çekinmeden cesur bir şekilde devam ettiriyor. Venedik Film festivalinde Brezilyalı model Dayane Mello giydiği kasık dekolteli kıyafeti ile akılları baştan almıştı. Pembe elbisesinde çok fazla bir göğüs dekoltesi yoktu ve kıyafetin tüm cesareti kasık bölgesinde ki dekolteye verilmişti. Tabii ki bu elbiselerde frikik verme olasılığı da oldukça yüksek oluyor. Bu durumun önüne geçebilmek için tasarımcılar bir iç çamaşırı görünümü sağlayacak bir koruma tabii ki kıyafetlerin içerisine yerleştiriyorlar. Ancak bu bile o kadar varla yok arasında olduğu için firikiklerde oluşan görüntü yürek hoplatıcı olabiliyor.





Aynı festivalde yine bir kasık dekoltesi ile karşımıza çıkan diğer bir model ise Giulia Salemi. Salemi de model olmanın da getirdiği bir özgüvenle kası dekoltesi olan bir elbise giymekten çekinmemiş. Bazıları için tabi giymemiş tabiri de kullanılabilir. Ancak kendisinin bu turuncu kıyafeti çok özgüvenli bir şekilde taşıdığı da bir gerçek. Salemi’nin kasık dekoltesi için iki uzun yırtmaç kullanılmış. Normal hayatta kesinlikle tercih edemeyeceğiniz bu tarz bir elbise cesurluğunuzu göstermek için harika bir seçim olabilir. Esmer bir tene sahip olan modelin turuncu tercihi ve dekolte seçimi festivale katılanları onu izlemekten alıkoyamamış olsa gerek diye düşünüyoruz.

Kasık dekoltesini bir üst seviyeye taşıyan bir diğer ünlü ise Bella Hadid oldu. Hadid ailesi bu konuda oldukça cesur davranıyor. Kırmızı ipek elbiseye verilen kasık dekoltesi zaten uçuk bir hava veren ipek kumaşına daha da bir hoşluk katmış oluyor. Bella Hadid de elbisesi içinde oldukça halinden memnun olanlar arasında bulunuyor. Bu elbiseleri giymek gerçekten cesaret ister. Bella hadid de bu cesarete sahip olan nadir kadınlar arasında. Dekoltenin fazla oluşu aslında bayağı bir görüntü oluşturma riskini de beraberinde getiriyor. Ancak elbisenin rengi ve duruşu bunun ayarını sağlamak için çok iyi ayarlanmış durumda. Kasık dekoltesinin başlamasında Hadid’in büyük oranda payının olduğunu söylersek de yanlış konuşmuş olmayız.





Kasık dekoltesini verebileceğiniz birçok farkı tasarım söz konusu aslında. İllaki kırmız halıdan yürüyeceğiniz abiye bir elbise tercih etmenize gerek yok. İngiltere ülkesinde yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jürilik yapan Amanda Holden da bunun göstergesi olan bir elbise giymiş. Evet, yine normal bir günde dışarıda kolayca giyebileceğiniz bir kıyafet değil ama onun beyaz elbisesinde verdiği dekolte başka birçok elbise için de ilham kaynağı olabilir. Tek omuz dekoltesi ile üst tarafından fazla açıklık vermeyen beyaz elbiseli Holden üst gövdesinin yanlarından verdiği dekolteyi kasık dekoltesi ile devam ettirmiş. Kalça bölgesinde bir bant ile kapatılan ufak bir kısım bulunuyor. Bu da dekolteye gizem katarak albenisini arttırmış.

Tabi bir de bu kasık dekoltesinden asla vaz geçemeyenler var. Bazıları için birkaç seferlik kullanımı yeterli olacak bu kasık dekoltesi kimisi için bağımlılık yapıyor denebilir. Bunlardan biri de Charlotte Dawson. Giydiği her elbisede mutlaka kasıklarından dekolte vermekten çekinmiyor ve ne asi rüzgârlara yeniliyor ne de frikik vereceğim diye çekiniyor. Belki de kasık dekoltesi giymek için tam anlamıyla Dawson kadar cesur olmak gerekiyor. Zaten Dawson dekolteyi o kadar çok seviyor ki sadece kasık dekoltesi ile kalmıyor, göğüs dekoltesini de üzerine ekleyerek akılları baştan almaya adeta yemin etmiş gibi etkinliklere katılıyor. Kıyafetlerinin güzelliği ve verdiği dekolteler için onun bu cesaretine saygı duymaktan başka bir şey yapılamıyor.





Kendall Jenner aslında 2014 yılında işlemeli harika bir elbise giymişti. Üst tarafı tamamen kapalı olan bu elbise de iki kasıktan aşağı doğru uzanan yırtmaçlar vardı. Hem dekoltesi kıvamındaydı hem de elbisesi şahane bir dizayna sahipti. Kendall’ın harika fiziği de göz önünde bulundurulunca kasık dekoltesini en iyi üzerinde taşıyanlar listesinde üst sıralarda yerini almış oldu.