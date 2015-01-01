ParkBravo, 2015 İlkbahar/Yaz sezonunda da göz alıcı bir koleksiyonla yaza cesur bir giriş yaptı.





Geçtiğimiz Sonbahar/Kış sezonunda Berrak Tüzünataç ile iş birliği yaparak koleksiyonlarını tanıtan Park Bravo, 2015 İlkbahar/Yaz sezonunda da yine Berrak Tüzünataç ile bir araya geldi.Özlem Kaya’nın Kreatif Direktörlüğünde hazırlanan yeni koleksiyon, Akdenizli cesur kadının stilini zamansız parçalar ve sezon trendleriyle buluşturmaya devam ediyor.Park Bravo İlkbahar/Yaz koleksiyonunda nar çiçeği, turuncu, saks, mercan ve sarı gibi yazın sıcaklığını hissettiren renklerin yanısıra beyaz, lacivert, pudra ve bej gibi klasik renkler yer alıyor. Kumaşlarda ise keten, viskon gibi doğal kumaşlar, denim ve süet parçalar öne çıkıyor.ParkBravo, birbirinden şık gece elbiselerinden oluşan parçaları da İlkbahar/Yaz koleksiyonuna ekleyerek Akdenizli kadının cesur ve şehirli stilini tamamlamasındaki en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor.