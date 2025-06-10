Zebra alarmı: Bu yazın favorisi olacak zebra desenli 15 parça

2025 yaz‑sonbahar sezonunda zebra deseni podyumlardan sokağa kadar her yerde, birçok marka bu çarpıcı deseni koleksiyonlarına taşıdı.

Jacquemus – Capri’de düzenlenen “La Casa” koleksiyonunun defilesinde etek, palto, kemer, çanta gibi pek çok zebra parçayla dikkat çekti

Alaïa – 2022’den beri etkisini sürdürse de “It print” olarak tekrar popülerleşti; denim trench ve yüksek belli zebra desenli eteklerle podyumlarda yer aldı.

Roberto Cavalli – Zebra deseni doğrudan batı-esintili pantolon ve overshirt’lerde kullandı.

Dries Van Noten ile Bottega Veneta da sokak stili ve aksesuar koleksiyonlarında bu deseni tercih etti.

Bizde sizler için bu yazın favori parçası olacak zebra desenli parçaları bir araya getirdik...