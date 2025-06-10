Zebra alarmı: Bu yazın favorisi olacak zebra desenli 15 parça
Her yaz istisnasız olarak, parlak renkler ve çiçek desenleriyle ilgili olarak aynı ikilemle karşı karşıya kalıyoruz, özellikle de ikisi de sıcak hava ayları için biraz fazla burunda ve sıkıcı geliyor. Bu sefer yeni bir şey denemek istiyorsanız, şanslısınız. Geniş çizgileriyle bembeyaz bir tuvalde dalgalanan zebra deseni, tam anlamıyla bir görsel şölen sunuyor. Bu desen, görünümünüzü altın aksesuarlarla tamamladığınızda zirveye ulaşıyor. İşte bu yazın favorisi olacak zebra desenli 15 parça...
2025 yaz‑sonbahar sezonunda zebra deseni podyumlardan sokağa kadar her yerde, birçok marka bu çarpıcı deseni koleksiyonlarına taşıdı.
Jacquemus – Capri’de düzenlenen “La Casa” koleksiyonunun defilesinde etek, palto, kemer, çanta gibi pek çok zebra parçayla dikkat çekti
Alaïa – 2022’den beri etkisini sürdürse de “It print” olarak tekrar popülerleşti; denim trench ve yüksek belli zebra desenli eteklerle podyumlarda yer aldı.
Roberto Cavalli – Zebra deseni doğrudan batı-esintili pantolon ve overshirt’lerde kullandı.
Dries Van Noten ile Bottega Veneta da sokak stili ve aksesuar koleksiyonlarında bu deseni tercih etti.
Bizde sizler için bu yazın favori parçası olacak zebra desenli parçaları bir araya getirdik...
H&M - Sırtı Açık Bedene Oturan Elbise
PULL&BEAR - Desenli kol çantası
ZARA - Hayvan desenli tokalı bale ayakkabıları