Ünlülerin puantiye tercihleri

Geçmişin zarif esintisini modern sokak stiliyle harmanlayan yerli ikonlar, bu yaz puantiyeyi sadece klasik bir desen olarak değil, adeta bir asalet ve özgüven beyanı olarak taşıyor. Gelin, 2026 yazında ünlülerin radarındaki puantiye tercihlerine ve bu zamansız deseni nasıl kombinlediklerine yakından bakalım...