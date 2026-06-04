Ünlülerin puantiye tercihleri
Moda dünyasında bazı desenler vardır ki, zaman tünelinde ne kadar geriye gidersek gidelim her geri dönüşlerinde ilk günkü heyecanını ve enerjisini korumayı başarır. Modern ve retro estetiğin en kusursuz ortaklığı olan puantiye 2026 yaz modasının en güçlü, en neşeli ve en sofistike trendi olarak podyumları ve ünlülerin gardıroplarını ele geçiriyor...
1 / 7
Geçmişin zarif esintisini modern sokak stiliyle harmanlayan yerli ikonlar, bu yaz puantiyeyi sadece klasik bir desen olarak değil, adeta bir asalet ve özgüven beyanı olarak taşıyor. Gelin, 2026 yazında ünlülerin radarındaki puantiye tercihlerine ve bu zamansız deseni nasıl kombinlediklerine yakından bakalım...
2 / 7
Hafsanur Sancaktutan
3 / 7
Sıla Türkoğlu
4 / 7
Buçe Kahraman