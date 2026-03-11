Uzak Şehir 53. bölüm Nare ve Zerrin’in stil detayları
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece derinlikli hikayesiyle değil, karakterlerin ruh halini yansıtan kostüm seçimleriyle de izleyiciyinin dikkatini çekiyor. Uzak Şehir 53. bölümden Nare ve Zerrin’in stil detaylarını inceledik...
1 / 4
Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. Son olarak 53. bölümüyle ekranlara gelen dizide Nare ve Zerrin’in stilini mercek altına aldık.
2 / 4
Kazak: Zara
Kaban: Pull and Bear
Jean: Pull and Bear
3 / 4
Ceket: AdL
Kazak: Mango
Ayakkabı: Jabotter
Etek: Muse for All
4 / 4
Deri uzun ceket: LCW
Crop ceket: Vatkalı
Jean: Mavi
Atkı: Mavi