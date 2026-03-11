Uzak Şehir 53. bölüm Nare ve Zerrin’in stil detayları

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece derinlikli hikayesiyle değil, karakterlerin ruh halini yansıtan kostüm seçimleriyle de izleyiciyinin dikkatini çekiyor. Uzak Şehir 53. bölümden Nare ve Zerrin’in stil detaylarını inceledik...

Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. Son olarak 53. bölümüyle ekranlara gelen dizide Nare ve Zerrin’in stilini mercek altına aldık.

Kazak: Zara

Kaban: Pull and Bear

Jean: Pull and Bear

Ceket: AdL

Kazak: Mango

Ayakkabı: Jabotter

Etek: Muse for All

Deri uzun ceket: LCW

Crop ceket: Vatkalı

Jean: Mavi

Atkı: Mavi