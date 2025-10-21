'Uzak Şehir' Alya'nın son bölüm kombinleri

Kanal D'nin her pazartesi ekrana gelen dizisi Uzak Şehir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Uzak Şehir, sadece dramatik hikayesiyle değil, aynı zamanda başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakterinin stil seçimiyle de moda dünyasının dikkatini çekiyor.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
'Uzak Şehir' Alya'nın son bölüm kombinleri - Resim : 1

Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın kombinleri Batı'dan Doğu'ya savrulan giyim tarzı, karakterin içindeki çatışmayı, yalnızlığı ve güçlü duruşu yansıtıyor.

2 / 5
'Uzak Şehir' Alya'nın son bölüm kombinleri - Resim : 2

Özellikle son bölümde Alya'nın tercih ettiği minimal ve keskin kombinler, karakterin ruh halini yansıtma biçimiyle izleyiciden tam not aldı...

3 / 5
'Uzak Şehir' Alya'nın son bölüm kombinleri - Resim : 3

Gömlek Network 5.699 TL

Jean Massimo Dutti 3.450 TL

4 / 5
'Uzak Şehir' Alya'nın son bölüm kombinleri - Resim : 4

Triko Beymen Collection 8.950 TL

Pantolon Mango 3.499 TL