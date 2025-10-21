'Uzak Şehir' Alya'nın son bölüm kombinleri
Kanal D'nin her pazartesi ekrana gelen dizisi Uzak Şehir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Uzak Şehir, sadece dramatik hikayesiyle değil, aynı zamanda başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakterinin stil seçimiyle de moda dünyasının dikkatini çekiyor.
Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın kombinleri Batı'dan Doğu'ya savrulan giyim tarzı, karakterin içindeki çatışmayı, yalnızlığı ve güçlü duruşu yansıtıyor.
Özellikle son bölümde Alya'nın tercih ettiği minimal ve keskin kombinler, karakterin ruh halini yansıtma biçimiyle izleyiciden tam not aldı...
Gömlek Network 5.699 TL
Jean Massimo Dutti 3.450 TL
Triko Beymen Collection 8.950 TL
Pantolon Mango 3.499 TL