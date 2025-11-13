Uzak Şehir son bölüm kombinleri
Show TV’nin en çok konuşulan dizilerinden Uzak Şehir, gerilimin tavan yaptığı son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ancak dizinin sadece olay örgüsü değil, karakterlerin duygusal dönüşümlerini yansıtan kostümleri de her hafta moda gündemini belirliyor...
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir son bölüm kombinleri...
Ceket: Zara 2.490 TL
Jean: Pull & Bear 1.590 TL
Kürk: Zara 2.490 TL
Etek: Beymen Club 2.699 TL
Kemer: Mango 711 TL
Gömlek: Ramsey 1.330 TL