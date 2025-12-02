'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri mercek altımızda
Sinem Ünsal'ın hayat verdiği 'Uzak Şehir' dizisinin gizemli ve güçlü karakteri Alya Albora, sadece hikayesiyle değil, her sahnede yansıttığı kusursuz stil anlayışıyla da moda eleştirmenlerinin ve izleyicilerin yakın takibinde...
1 / 4
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir Alya'nın son bölüm kombinleri...
2 / 4
Gömlek: Muse For All 9.850 TL
Takım: Muse For All
3 / 4
Kazak: Network 8.999 TL
4 / 4
Kaban: Olcay 4.084 TL