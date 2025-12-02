'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri mercek altımızda

Sinem Ünsal'ın hayat verdiği 'Uzak Şehir' dizisinin gizemli ve güçlü karakteri Alya Albora, sadece hikayesiyle değil, her sahnede yansıttığı kusursuz stil anlayışıyla da moda eleştirmenlerinin ve izleyicilerin yakın takibinde...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 4
'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri mercek altımızda - Resim : 1

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir Alya'nın son bölüm kombinleri...

2 / 4
'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri mercek altımızda - Resim : 2

Gömlek: Muse For All 9.850 TL

Takım: Muse For All 

3 / 4
'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri mercek altımızda - Resim : 3

Kazak: Network 8.999 TL

4 / 4
'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri mercek altımızda - Resim : 4

Kaban: Olcay 4.084 TL