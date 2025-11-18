Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Uzak Şehir" sadece gerilim dolu hikayesiyle değil, aynı zamanda başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya karakterinin kusursuz stiliyle de adından söz ettiriyor. Alya’nın sade, sofistike ve her zaman karakterinin duygusal yoğunluğunu yansıtan kombinleri, son bölümde de izleyicilerden tam not aldı...
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir Alya'nın son bölüm kombinleri...
Elbise: Zara 2.290 TL
Trençkot: Merve Cisko 17.490 TL
Triko: Beymen Collection 9.950 TL
Triko: Academia 11.950 TL