Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri

Mardin’in mistik atmosferinde modern çizgileri yerel dokularla harmanlayan Alya’nın stil ekibi, son bölümde de izleyenleri adeta bir moda geçidine çıkardı. İşte ekran başındakilerin ve moda severlerin en çok araştırdığı Sinem Ünsal’ın son bölüm kombin detayları…