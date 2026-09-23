Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri
Kanal D ekranlarının fırtınalar estiren dizisi Uzak Şehir, çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra stil kodlarıyla da moda dünyasının radarından düşmüyor. Dizide Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, karakterin güçlü, cesur ve bir o kadar da zarafet dolu duruşunu her bölümde giydiği ikonik parçalarla tamamlıyor.
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Mardin’in mistik atmosferinde modern çizgileri yerel dokularla harmanlayan Alya’nın stil ekibi, son bölümde de izleyenleri adeta bir moda geçidine çıkardı. İşte ekran başındakilerin ve moda severlerin en çok araştırdığı Sinem Ünsal’ın son bölüm kombin detayları…
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Elbise: Network
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Tulum: Mango
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Elbise: Mybestfriends