'Vitiligolu model' olarak ünlenen Winnie Harlow kırmızı halının gözdesi oldu
Podyumların ilham veren ismi 'Vitiligolu Model' Winnie Harlow kırmızı halının gözdesi oldu. Model, Beverly Hills'te düzenlenen EBONY Power 100 gala gecesinde kırmızı-beyaz renkte bir elbise giydi.
Ünlü 'Vitiligolu Model' Winnie Harlow, son olarak 2020'den bu yana birlikte olduğu basketbol oyuncusu Kyle Kuzma ile nişanlanmıştı.
Kylie Kuzma, evlenme teklifini Winnie Harlow'un özel jetinde bulunmuştu. Uçakta her yer balonlar ve kırmızı güllerle donatılmıştı. Ünlü basketbolcu, Harlow'a kendi yazdığı şiiri okumuş ve 8,5 karatlık pırlanta yüzük hediye etmişti.
Ünlü model son olarak Beverly Hills'te düzenlenen EBONY Power 100 gala gecesine konuk oldu. Ünlü model, o gece için kırmızı ve beyaz renkte bir elbise giydi.
Sırtı açık olan elbisesi ile Harlow, hastalığının neden olduğu derisindeki renk değişimlerini saklamak yerine bir kez daha gözler önüne serdi.