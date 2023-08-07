Yaz şıklığını tamamlayacak 9 çanta modeli
Tüketiciler olarak kıyafetlerimizi ve çantalarımızı çok amaçlı ve kullanışlı seçmeye özen gösteriyoruz. Gerek bir seyahatte, gerekse şık bir akşam yemeğinde en göz önündeki parçalarımızdan biri ise çantamız oluyor. Sizler için hem şık hem kullanışlı hem de yaz şıklığınızı tamamlayacak 9 çanta modeli
1 / 17
1. Kroşe kova çantalar
Prada - Kroşe ve Deri Mini Kova Çanta - 59.000 TL
2 / 17
Manebi - Naturel Kadın Rafya Plaj Çantası - 5.595 TL
3 / 17
2. Deri alışveriş çantası
Etro - Bordo Etnik Desenli Kadın Alışveriş Çantası - 24.950 TL
4 / 17
Massimo Dutti - Napa deri tote çanta - 4.499,00 TL