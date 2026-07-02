Yazın favori sandalet ve terlik trendleri
Sıcak havaların kendini tamamen hissettirmesiyle birlikte, yaz gardıroplarının başrol oyuncuları da podyumlardan sokaklara indi. İşte 2026 yazının favori sandalet ve terlik modelleri...
1 / 6
90’ların minimalist çizgileri ile 2000’lerin başındaki Y2K çılgınlığı, modern tasarımcıların elinde yeniden şekilleniyor. Geçmişin ikonik siluetlerini günümüzün konfor anlayışıyla buluşturan ve bu yaza damgasını vuracak en hit sandalet ve terlik trendlerini mercek altına alıyoruz...
Mango
2 / 6
Zara
3 / 6
Berskha
4 / 6
Beymen Club