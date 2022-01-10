Yeni moda alarmı: Balaclava nedir?

Değişen dünya ve koruyucu giysilerin yükselişiyle birlikte, moda dünyasını kasıp kavuran yeni bir yüz paketleme trendi: Balaclava! Önceden genellikle kar maskesi olarak veya çok soğuk mevsime sahip olan bölgelerde yüzü korumak için kullanılan bir çeşit maske biçimi... Peki nedir bu balaclava?

Balaclava nedir?

Son zamanlarda karşımıza çıkan trend alarmı! Pandemi sonrası modanın değişimine tanıklık ettiğimiz dünyada hem saklanmak hem de bir çeşit fark edilme akımı diyebiliriz. Fakat kış aylarında yüzümüzü sıcacık tutacağının sinyallerini de verebiliriz. Şapkalara yeni bir soluk getiren balaclava nereden geldi? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aslında tam olarak bu trendin arkasında kimin olduğunu tahmin etmek çok zor. Fakat geçmişine bakılırsa kökeninin İngiliz birliklerinin onları sıcak tutmak için giydiği 1854 Kırım Savaşı sırasındaki Balaklava Muharebesi kadar uzanabileceğini ve özellikle Doğu Avrupa'da genellikle askerler ve milislerle ilişkilendirildiği biliniyor. Fakat influencerlardan, sokak stiline oradan da ünlülere kadar uzanan bu balaclavalar tekrar nasıl moda oldu? Belki de Met Gala'da, Kim Kardashian'ın görünümünden ya da Tiktok'tan... Kim bilir belki de 2020'den beri hayatımıza dahil olan maskelerden ilham alındı...

Balaclava'lar genelikle örgü, yün şeklinde karşımıza çıkıyor ağzı, kafayı ve kulakları kapayacak bir şekilde yüz maskesi olarak kullanılıyor. Kış aylarında balaclava şapkalar kulağa çok mantıklı da geliyor değil aslında. En azından yüzümüzü soğuktan koruyacağının garantisini verebilir. Moschino, Balmain, Miu Miu, Jacquemus ve Marine Serre gibi moda devleri balaclava şapkaları Sonbahar/Kış koleksiyonlarına da dahil etti.

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Balaclava aslında yeni çıkan bir şapka çeşidi değil tabi ki. Calvin Klein, Gucci gibi markalarda Sonbahar 2018 podyumlarında yer verdi. 2018'den beri yükselen moda trendi olsa da son zamanlarda Tiktok ve influencer dünyası sayesinde hız kesmeden popülerliğine devam eden balaclavalar cesur moda görünümlerine ilham veriyor.

Bu kış hem ısınacağız hem de farklı bir tarz yaratacağız. Belki de hem saklanacağız hem de fark edilmek isteyeceğiz. Kim bilir selam vermek istemediklerimizden güzel bir saklanma yöntemi bile olabilir.