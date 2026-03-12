Yeraltı dizisinin 7. bölüm kombinlerini yakından inceledik
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 7. bölümde, oyuncuların giydiği kostümleri mercek altına aldık...
'Yeraltı', dün akşam yayınlanan 7. bölümüyle sadece hikayesiyle değil, karakterlerin görsel kimlikleriyle de izleyenleri büyüledi. Dizinin ikonik karakterlerinin son bölüm kombinlerini markalarıya yakından inceledik.
Kaban: Muse For All
Üst: Muse For All
Pantolon: Zara
Ceket: Zara
Hırka : Academia
Takım: Atelier Aliz