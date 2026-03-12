Yeraltı dizisinin 7. bölüm kombinlerini yakından inceledik

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 7. bölümde, oyuncuların giydiği kostümleri mercek altına aldık...

'Yeraltı', dün akşam yayınlanan 7. bölümüyle sadece hikayesiyle değil, karakterlerin görsel kimlikleriyle de izleyenleri büyüledi.   Dizinin ikonik karakterlerinin son bölüm kombinlerini markalarıya yakından inceledik.

Kaban: Muse For All

Üst: Muse For All

Pantolon: Zara 

Ceket: Zara

Hırka : Academia

Takım: Atelier Aliz