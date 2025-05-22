Yüzünüze ve düğün kıyafetinizin yakasına uygun gelin saçı modelleri

Düğün saç modeliniz sadece bir güzellik seçiminden daha fazlasıdır; tüm gelin görünümünüzü bir araya getiren temel bir unsurdur. Elbisenizin yakasını, yüz şeklinizi ve düğün temanızı göz önünde bulundurarak, yüz hatlarınızı vurgulayan ve sizi çarpıcı ve özgüvenli hissettiren bir saç modeli bulabilirsiniz.