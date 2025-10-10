Zamansızlığa yatırım: 2025 Sonbahar/Kış sezonunun en çok aranan 6 kilit parçası
2026 Sonbahar/Kış moda haftaları, hem yapısal hem de dokusal açıdan zengin bir sezonun sinyallerini verdi. Tasarımcılar, bir yandan lüks ve güçlü silüetlere odaklanırken, diğer yandan pratik ve kalıcı yatırım parçalarını öne çıkardı. İşte dolabınızda olması gereken parçalar...
1 / 7
Ağaçlar usulca renk değiştirirken, hepimiz o kaçınılmaz hissi yaşıyoruz: Dolapları yenileme zamanı! Yazlık elbiseleri kaldırmak, sonbaharın o serin ve taze enerjisine uygun yeni hedefler, yeni kararlar ve tabii ki yeni kombinler planlamak... Sonbahar alışverişi, her yaz sonunun değişmez ve en keyifli ritüelidir. İşte podyumlardan sokak stiline taşınacak, gardırobunuzun DNA'sını değiştirecek ve sizi sezona hazırlayacak en çok aranan 6 kilit parça...
2 / 7
Mai Collection Howell Taupe Blazer Ceket
3.899,90 TL
3 / 7
Zara Süet Sivri Topuk Çizme
4.990 TL
4 / 7
Polo Ralph LaurenCamel Saç Örgü Yün Kazak
13.250 TL