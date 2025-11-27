Zengin, derin ve lüks: 2025 Kış sezonunun renk trendleri

ACI KAHVE

Siyahın sertliğine karşı yumuşak bir alternatif olan Acı Kahve, özellikle deri, süet ve kaşmir gibi lüks dokularda kullanılıyor. Zengin, doygun ve zamansız bir asalet sunar.

Styling İpucu: Acı kahve tonlarındaki bir ceketi, krem rengi bir balıkçı yaka kazakla tamamlayarak şık ve katmanlı bir görünüm elde edin.

