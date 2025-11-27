Zengin, derin ve lüks: 2025 Kış sezonunun renk trendleri
2025 Kış sezonu, gardıroplarımıza hem sıcaklık hem de göz alıcı bir enerji getiren cesur bir renk yelpazesi sunuyor. Bu yılın trendleri, lüks ve köklü nötrlerle elektrik yüklü canlı tonların dramatik birlikteliğine odaklanıyor. İşte soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak ve stilinizi zirveye taşıyacak o yedi anahtar renk...
2025 Kış sezonu, elektrik yüklü Kobalt Mavisi gibi canlı enerjilerden en zengin acı kahve tonlarının derinliğine uzanan benzersiz renk yelpazesiyle, kış gardırobunu adeta yeniden canlandırıyor...
ACI KAHVE
Siyahın sertliğine karşı yumuşak bir alternatif olan Acı Kahve, özellikle deri, süet ve kaşmir gibi lüks dokularda kullanılıyor. Zengin, doygun ve zamansız bir asalet sunar.
Styling İpucu: Acı kahve tonlarındaki bir ceketi, krem rengi bir balıkçı yaka kazakla tamamlayarak şık ve katmanlı bir görünüm elde edin.
Pinterest: @alina_abuzyarova_
BORDO
Kırmızının en zengin ve olgun hali olan Bordo, 2025 kışında özellikle kadife ve saten gibi kumaşlarda ön plana çıkıyor. Derinliği sayesinde gece giyimi ve abiye detaylarda vazgeçilmezdir.
Styling İpucu: Bordo bir elbisenin altına yine Bordo tonlarında, ancak farklı dokuda (örneğin deri) bir çizme tercih ederek monokromatik bir lüks yaratabilirsiniz.
KREM
Sonsuz zarafetin rengi Krem, bu sezon kışın kar beyazı ile bej tonları arasında mükemmel bir denge kuruyor. Kışlık dış giyimde ve kalın örgü kazaklarda temiz ve minimalist bir şıklık vadediyor.
Styling İpucu: Krem rengini, farklı tonlardaki nötrlerle (örneğin deve tüyü veya açık kahve) katmanlayarak pahalı ve sofistike bir hava yakalayın.
Pinterest: @Atalanya