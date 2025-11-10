10 Kasım anmalarında saygı duruşunun süresi neden farklı? Sembolik anlamı ne?
Ulusal yas günlerinde veya önemli anma törenlerinde saygı duruşu süresi genellikle bir dakikadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günündeki anma törenlerinde saygı duruşunun süresi iki dakika olarak uygulanır. Peki, neden 10 Kasım'da iki dakika saygı duruşunda bulunulur?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu...Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde iki dakikalık saygı duruşuna geçilir.
Normal şartlarda tüm ulusal törenlerde veya önemli olaylarda, anma ve saygı gösterme süresi bir dakika olarak belirlenmiştir. Bu süre, uluslararası protokollerde de yaygın olarak kabul görür. Ancak, 10 Kasım sabahı saatler 09:05'i gösterdiğinde çalan sirenle başlayan saygı duruşu, geleneksel olarak iki dakika sürer.
İlk Dakika: Birinci dakika, tüm yurttaşların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını ve minnetini sunması içindir. Bu, resmi anma süresini karşılar.
İkinci Dakika: İkinci dakika ise, bu büyük kaybın yarattığı derin yasın, özlemin ve matemin sembolü olarak addedilir. Milletin, Atatürk'ün mirasını ve bıraktığı değerleri düşünmesi için ayrılan özel bir süredir.
Türkiye'de 10 Kasım'da çalan siren, aynı zamanda tüm halkı bir araya getiren, ortak bir saygı gösterisi anlamına gelir.