10 Kasım anmalarında saygı duruşunun süresi neden farklı? Sembolik anlamı ne?

Normal şartlarda tüm ulusal törenlerde veya önemli olaylarda, anma ve saygı gösterme süresi bir dakika olarak belirlenmiştir. Bu süre, uluslararası protokollerde de yaygın olarak kabul görür. Ancak, 10 Kasım sabahı saatler 09:05'i gösterdiğinde çalan sirenle başlayan saygı duruşu, geleneksel olarak iki dakika sürer.