100 yaşına kadar yaşamak için yapabileceğiniz 5 şey

Araştırmacı ve yazar Dan Buettner'a göre yaşama şansınızı 100'e çıkarmak için yapabileceğiniz birkaç basit adım var.

2004 yılında Buettner, dünyanın en sağlıklı ve en uzun ömürlü nüfusa sahip bölgeleri olan "Mavi Bölgeleri" tanımladı. Buettner, gözlemlerini kullanarak, bu insanların hayatlarını diğer bölgelerdeki insanlarınkinden çok daha uzun süre uzatan beş spesifik şeyi belirledi. 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olacak kolay alışkanlıkları keşfetmek için okumaya devam edin.

100 YAŞINA KADAR YAŞAMAK İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ 5 ŞEY

1- Bitki bazlı beslenin

Buettner, yemeğinizin yüzde 95'inin bir bitkiden veya bitkisel üründen gelmesi gerektiğini söylüyor. "Hayvansal proteinin" sınırlandırılması önemli; çünkü Mavi Bölgelerde yaşayanlar, bizim tükettiğimizden çok daha az et yerler.

Ek öneriler arasında, her gün balık yemek, süt ürünlerini en aza indirmek, haftada üçten fazla yumurta yememek, şekeri sınırlamayı, kuruyemişleri atıştırmayı ve her gün en az yarım fincan pişmiş fasulye yemek bulunuyor. Beş Mavi Bölgenin üçünde temel gıda olan ekmeği yiyecekseniz, Buettner ekşi mayalı veya yüzde 100 tam buğday ekmeğine geçmenizi öneriyor.

İçeceklere gelince, Mavi Bölgelerde yaşayanlar kahve, çay, su içerler.

2- Sekiz saat uyuyun

Buettner'ın ikinci ipucu ise günde sekiz saat uyumaya çalışmak. Mavi Bölgelerde yaşayanlar "güneşle birlikte kalkar ve geceyle birlikte uyurlar" ve sekiz ila 10 saat arasında bir uykuda kalırlar.

Buettner, Ekim 2022 tarihli Instagram gönderisinde "İyi uyumak, hayatınıza yıllar eklemek ve aynı zamanda yolculuğun tadını çıkarmak için yapabileceğiniz en önemli şey olabilir" diyor.

Şöyle devam ediyor, "Sekiz saatimi iyi geçirmenin yolu, tamamen karanlık olan bir odada uyumak, tüm elektronik eşyaları çıkarmak veya tamamen kapatmak ve termostatı 69 dereceye ayarlamaktır ki bu çoğu insan için ideal sıcaklıktır.

3- Amaç duygunuzu bilin ve ifade edebilin

Buettner'a göre Mavi Bölgelerdeki insanların da yaşamda önemli bir amaç duygusu var.

Hatta Japonların hayatta bir amaç sahibi olmak için kullandıkları bir kelime var: "ikkigai" ve araştırmalar bu amacı iletebilen insanların daha uzun yaşadığını gösteriyor. 2019 yılında Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayınlanan bir çalışma, amacı 50 yaşından sonra tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirirken, 2014 yılında yapılan bir araştırma da yaşamda net bir hedefe sahip olmak ile uzun ömür arasındaki ilişkiyi gösterdi.

4- Gün boyu doğal bir şekilde hareket edin

100 yaşına kadar yaşayan insanların yaptığı bir diğer önemli şey de gün boyunca hareket etmektir. Saatlerce oturduğunuz masa başı bir işiniz varsa bu zor görünebilir, ancak Buettner bunun çok yoğun bir şey olmasına gerek olmadığını söylüyor.

Eylül 2023 tarihli videosunda "Maraton koşmaktan veya CrossFit yapmaktan bahsetmiyorum, yürüyüş ve bahçe işlerinden bahsediyorum" diyor.

5- Sağlıklı alışkanlıklara sahip arkadaşlar edinin

Buettner, beşinci ve son tavsiyenin muhtemelen en önemlisi olduğunu ve etrafınızdaki insanları kapsadığını söylüyor.

Buettner, "Kötü bir günde güvenebileceğiniz ve kendileri de sağlıklı alışkanlıklara sahip olan dört veya beş arkadaşınızı seçin çünkü sağlık alışkanlıklarının bulaşıcı olduğunu biliyoruz ve konu uzun ömürlülük olduğunda kısa vadeli bir çözüm yoktur" diyor.

Buettner, "Bu kulağa basmakalıp gelebilir, ancak 40 yaşın üzerindeki Amerikalıların üçte biri yalnız olduklarını söylüyor ve eğer Amerika'da yalnızsanız, bu yaşam beklentinizi yaklaşık sekiz yıl kısaltır" diyor.