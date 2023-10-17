100. Yılına Özel “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi”

Açık Holding Pazarlama Başkan Yardımcısı Şehrinaz Kartal, serginin önemini şu sözlerle ifade etti: “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi’ni halkımıza armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'ün izinden giden, yaptıkları ve bıraktıkları mirasla bugünlere gelmemizde mihenk taşı olan kadınların başarılarını bu sergi aracılığıyla herkesle buluşturarak, Cumhuriyetimizin ölümsüzlüğünü vurgulamayı amaçlıyoruz."

Açık Holding'in toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetinin altını çizerken bu serginin de herkes için ilham kaynağı olacağını vurgulayan Şehrinaz Kartal, serginin küratörlüğünü bu alanda uzman yazar Özlem Özdemir'e emanet ettiklerini belirterek, sergide Türk kadınlarının kazanımlarını ve Cumhuriyet ile özgürleşen kadınların biyografilerini içeren geniş bir seçkiyi sergilemekten gurur duyduklarını ifade etti. Kartal, ayrıca bu serginin bir ilk adım olduğunun ve ikinci yüzyılda da her yıl gelişen yeni başarı hikâyeleriyle devraldıkları mirası yaşatmaya devam edeceklerinin müjdesini de verdi.

Küratör Özlem Özdemir, sergiyi şu şekilde tanımlıyor:

“Bu sergi benim uzun süredir hayalimdi. Bu hayalimi Açık Holding ile birlikte gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Altını çizmek isterim ki bu sergi, bir fotoğraf sergisi değil. Atatürk'ün kadına bakışını ortaya koyan ve Türk kadınlarının haklarını kazanma sürecini de anlatan bir tarih sergisi. Sergi, ayrıca 20 öncü kadının biyografilerini ve dünden bugüne yol açan 100 kadını anlatan bir başka bölümü de içeriyor. Kısaca, bu sergiyle Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınların özgürleşme sürecini gerçek örneklerle ortaya koyan büyüleyici bir öykü anlatıyoruz.”

"Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi," 27 Ekim Cuma günü Maslak 42'deki Artopol Sanat Galerisi'nde açılacak ve 2 Kasım 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ayrıca, 29 Ekim tarihinden itibaren dijital platformda iki dilde erişilebilir olacak.