18 Ekim MasterChef'e kim veda etti?
MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim Pazar akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde veda eden isim netleşti. Hafta boyu belirlenen eleme adayları arasından şeflerin değerlendirmesi sonucu yarışmaya veda eden yarışmacı ve gecenin tüm detayları...
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MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tabakları kısa sürede en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyor. Elenmemek için tezgah başında hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bir kişi bu akşam MasterChef'e veda edecek. Peki 18 Ekim MasterChef'e kim veda etti? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran, Enes yer alıyor. Sekiz yarışmacının mücadele edeceği eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir isim yarışmaya veda edecek.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen yarışmacı Şiringül oldu.
ELEME ADAYLARI LİSTESİ
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolga
Tolgahan
Şükran
Enes