MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tabakları kısa sürede en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyor. Elenmemek için tezgah başında hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bir kişi bu akşam MasterChef'e veda edecek. Peki 18 Ekim MasterChef'e kim veda etti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran, Enes yer alıyor. Sekiz yarışmacının mücadele edeceği eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir isim yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen yarışmacı Şiringül oldu.

ELEME ADAYLARI LİSTESİ

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Şükran

Enes