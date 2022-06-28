2 yılda 170 kilo verdiler: Şimdi gören onları tanıyamıyor

İngiltere'de yaşayan çift 2 yıl içinde toplam 170 kilo vermiş... Helen ve Kieron Buxton çifti, hayatlarını nasıl dönüştürdüklerini BBC'ye anlattı.

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BBC'nin haberine göre Nothinghamlı çift, Kieron Buxton'a Tip 2 Diyabet teşhisi konmasından sonra karar vermiş. 

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Kieron Buxton, 190 kiloya çıktığında çorap ve ayakkabılarını ancak eşinin yardımıyla giymeye başlayınca doktoru tarafından bir zayıflama merkezine yönlendirilmiş.

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50 yaşındaki Buxton, "Hayatımın büyük bölümünde aşırı kilolu biriydim. Hep hareketsiz biri oldum. 5XL gömlekler giyiyordum. Uçakta ilave kemer veriyorlardı. Hayatım böyleydi. Buna alışmıştım. Sokakta benle alay edilmesine bile" diyor: "Bacağımdaki bir yara iyileşmiyordu. Doktorum Tip 2 diyabet olduğumu söyleyince hayatımı değiştirmeye karar verdim. O zaman 190 kiloydum. Çoraplarımı, ayakkabılarımı Helen giydiriyordu."

İki yılda 123 kilo veren Buxton, diyabetten kurtulduğunu ve artık hiçbir ilaç almadığını söylüyor.

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NASIL ZAYIFLADI?

Kieron Buxton, diyet ve egzersizle zayıfladığını belirtiyor:

"100 adım bile yürüyemiyordum. Şimdi her gün 10 bin adım yürüyoruz. Hayatlarımız o kadar değişti ki şok içindeyiz. Kilo vermeseydim, bugün belki de hayatta olmayacaktım."