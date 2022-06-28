2 yılda 170 kilo verdiler: Şimdi gören onları tanıyamıyor

NASIL ZAYIFLADI?

Kieron Buxton, diyet ve egzersizle zayıfladığını belirtiyor:

"100 adım bile yürüyemiyordum. Şimdi her gün 10 bin adım yürüyoruz. Hayatlarımız o kadar değişti ki şok içindeyiz. Kilo vermeseydim, bugün belki de hayatta olmayacaktım."