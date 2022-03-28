2022 Oscar en iyi film ödüllü CODA filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Keşfedelim...

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde "En İyi Film" film ödülünü "CODA" kazandı. "CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. Peki CODA filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? CODA filminin konusu, oyuncuları ve künyesine birlikte bakalım:

Künye:

Filmin Adı: CODA

Yapım Yılı: 2021

Yönetmen: Siân Heder

Senaryo: Siân Heder

Tür: Dram

Oyuncular: Emilia Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant, Amy Forsyth, John Fiore

Filmin özeti: Coda, bütün fertleri işitme engelli olan bir ailede duyma yetisini kullanabilen tek birey olan Ruby'nin, müzik tutkusunun peşinden gitme arzusuyla ailesinin dış dünyayla olan bağı olma rolü arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor.

CODA FİLMİ KONUSU NEDİR?

CODA İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması ve filmin konusu da tam olarak bunun üzerine kuruluyor.

17 yaşındaki Ruby, işitme engelli bir ailenin işiten tek üyesidir. Genç kız, ebeveynlerinin ve ağabeyinin balıkçılık işinin ayakta kalması için, okula gitmeden sabahları onlara yardımcı olur. Ruby’nin hayatı, okulda koroya katılmasıyla bambaşka bir hal alır. Şarkı söylemeye karşı büyük tutkusu olan Ruby’nin bu durumu koro şefinin de dikkatini çeker. Şef, Ruby’yi balık tutmanın ötesinde bir geleceği düşünmeye teşvik eder. Bunun üzerine Ruby, ailesine olan yükümlülüğü ile hayallerinin peşinden gitme arasında kalır.

CODA FİLMİ OYUNCULARI

94. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Drama Filmi CODA olurken En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kotsur için) ödüle aday gösterildi. Kotsur, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk sağır erkek oyuncu oldu. CODA filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Troy Kotsur Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli oyuncu olarak tarihe geçti. Filmin tam kadrosu şu şekilde: