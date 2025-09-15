2025 Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Televizyon dünyasının en prestijli gecesi olan 2025 Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gece, kırmızı halıda adeta bir şıklık yarışına ve yıldızlar geçidine sahne oldu. İşte kırmızı halıda ünlüler...
Britt Lowe
Sydney Sweeney
Lisa
Catherine Zeta-Jones