2025 Governors Awards kırmızı halının en şık konukları
Hollywood'un en prestijli etkinliklerinden biri olan Governors Awards, Akademi Onur Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu ihtişamlı bir geceye sahne oldu. Tom Cruise, Debbie Allen ve Dolly Parton gibi efsanelerin onurlandırıldığı gece, aynı zamanda 2026 Oscar sezonunun moda yarışının da başlangıcını ilan etti...
Ödül sezonu, geçtiğimiz pazar gecesi Los Angeles’ta düzenlenen 2025 Governors Awards ile başladı. Kırmızı halı görünümlerine ise Jennife rLawrence’ın beyaz Dior elbisesi ile başlıyoruz....
Jennifer Lopez, Governors Awards gecesinde Tamara Ralph'tan giyindi.
Mücevherleri ise Chopard'a ait...
Dakota Johnson
Anya Taylor