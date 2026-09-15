2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen ve sunuculuğunu Mariska Hargitay'ın üstlendiği ödül töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. The Pitt, üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi ödülünü kazanırken, Hacks dizisinin yıldızı Jean Smart da üst üste beşinci kez Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Böylece Jean Smart, bir dizinin her sezonu için Emmy Ödülü kazanan ilk kadın oyuncu oldu. Matthew Rhys da aynı gece iki başrol oyuncusu ödülü kazanarak törene damga vuran isimlerden oldu. İşte 2026 Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi...

DRAMA DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

KAZANAN: The Pitt

En İyi Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Noah Wyle - The Pitt

KAZANAN: Noah Wyle - The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

KAZANAN: Rhea Seehorn - Pluribus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

KAZANAN: Tom Pelphrey - Task

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - The Diplomat

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

KAZANAN: Allison Janney - The Diplomat

En İyi Yönetmen/ En İyi Senaryo

Drama dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan isim Slow Horses ile Saul Metzstein oldu. En İyi Senaryo ödülünün Pluribus ile Vince Gilligan kazandı.

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

KAZANAN: Widow’s Bay

En İyi Erkek Oyuncu

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - Widow’s Bay

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

KAZANAN: Matthew Rhys - Widow’s Bay

En İyi Kadın Oyuncu

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

KAZANAN: Jean Smart - Hacks

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root - Widow’s Bay

Michael Urie - Shrinking

Tayler James Williams - Abbott Elementary

KAZANAN: Stephen Root - Widow’s Bay

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Dale Dickey - Widow’s Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Kate O’Flynn - Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

KAZANAN: Kate O’Flynn - Widow’s Bay

En İyi Yönetmen/ En İyi Senaryo

Komedi dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünün sahibi, Widow’s Bay ile Hiro Murai'nin oldu. En İyi Senaryo ödülünü de Katie Dippold (Widow’s Bay) kazandı.

MİNİ DİZİ

En İyi Mini Dizi

The Beast In Me

All Her Fault

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and and Carolyn Bessette

KAZANAN: DTF St. Louis

En İyi Erkek Oyuncu

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac - Beef

Mathew Rhys - The Beast in Me

Jason Bateman - Black Rabbit

Riz Ahmed - Bait

KAZANAN: Mathew Rhys - The Beast in Me

En İyi Kadın Oyuncu

Sally Field - Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan - Beef

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - All Her Fault

Claire Danes - The Beast in Me

KAZANAN: Sally Field - Remarkably Bright Creatures

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF St. Louis

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Beef

Nick Offerman - Death by Lightning

KAZANAN: David Harbour - DTF St. Louis

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Linda Cardellini - DTF St. Louis

Dakota Fanning - All Her Fault

Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Beef

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette

KAZANAN: Linda Cardellini - DTF St. Louis

Öte yandan bazı kategoriler Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni'nde sahiplerini buldu. South Park en iyi animasyon dizisi ödülünü, Mr. Scorsese en iyi belgesel dizisi ödülünü, Bad Bunny'nin sahne aldığı Super Bowl Devre Arası Şovu en iyi varyete özel programı ödülünü kazandı.