23 Nisan’da Kenan Doğulu ile çocuk şenliği

Türkiye’de bir çok ilke imza atan The Land of Legends 23 Nisan’da farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Çocuklardan aldıkları ilham ile hayata geçirilen The Land of Legends 23 Nisan Şenliği kapsamında sahne alan Kenan Doğulu, bugüne özel olarak The Lands of Legends için bestelediği ‘Sonsuza Dek- Forevermore’ şarkısını rekor denemesi eşliğinde seslendirdi.

Bir ilke atılarak, 23 Nisan etkinliğinin simgelerinden biri olan şarkı ile Kenan Doğulu konserinde ‘ Dünyanın En Büyük Çocuk Şarkısı Korosu Rekoru’ 1023 katılımlı çocuk misafirler ile birlikte The Land of Legends’da kırıldı.

23 Nisan Çocuk Şenliği’yle ilgili olarak Rixos Grubu Global Pazarlama, Transformasyon ve Strateji Direktörü Yakup Aksoy “Yarınlara umut olan çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günü unutulmaz bir anıya dönüştürmenin mutluluğu kadar, dünyanın bir çok bölgesinden çocuğun katılım sağlamasıyla bugüne kadar benzeri görülmemiş bir rekora imza atmanın gururunu da yaşıyoruz. Bu özel etkinliği gerçekleştirirken heyecanları hep yüksek olan başta ekip arkadaşlarım olmak üzere tüm The Land of Legends ailesine, bu özel şarkıyı bizler adına tüm çocuklar için besteleyen Kenan Doğulu ve ekibine, bu heyecanı bizlerle paylaşan 7’den 70’e tüm misafirlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. The Land of Legends olarak çocuklarımız için güzel fikirleri ve girişimleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi ile 23 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz bu özel günün anısını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz” dedi.