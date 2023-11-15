39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı

Gecede ayrıca Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın çalışma alanı genişletilerek 35. yılından bu yana verdiği “Ulusal Çizgi Roman Ödülü” ve “Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü”de sahiplerine teslim edildi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından 39’uncusu düzenlenen ve her yıl dünyanın dört bir yanından karikatür sanatçılarının katılımıyla gerçekleşen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni 14 Kasım’da Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşti. Törende Polonya’dan Pawel Kuczynski’ye birincilik, Kolombiya’dan Elena Ospina’ya ikincilik, Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu’ya üçüncülük ödülü takdim edildi. Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar özel ödülün sahibi olan Oğuzhan Çiftçi’ye takdim edilirken, Türkiye’den Muhammet Şengöz’e Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoqiang Hou ve Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz’de Başarı Ödülü verildi.

Birincilik ödülü Pawel Kuczynski-Ödülü takdim eden Tan Oral

Ödül töreninde konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, “Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yıl 39.’cusunu gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Uluslararası çapta saygınlık kazanmış, her yıl binlerce eserin değerlendirildiği, çizimlerin çok kıymetli ustalar tarafından büyük bir titizlikle seçildiği bu yarışma çok özen, emek ve kararlılık gerektiriyor. Son yıllarda yarışmamıza gönderilen eserlerin çoğunluğu, küresel problemlere odaklanıyor. Çizgi en eski ve en değerli iletişim aracı. Karikatür sanatının eşsiz ifade biçimiyle hayatımıza ışık tuttuğunu görüyoruz. Üstelik hiç söze başvurmadan, çizginin sessiz ama evrensel gücüyle ortaya konan eserlerle buluşuyoruz” dedi.

İkincilik Ödülü Elena Ospina - Ödülü takdim eden Gürbüz Doğan

Cemiyet ve sanat dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirilen törene; Ercan Akyol, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Tan Oral, Gülgün Çarkoğlu, İzel Rozenthal, Tülay Güngen, Kamil Masaracı, Ayşegül Kirpiksiz ve Cem Erciyes gibi isimler katıldı.

Üçüncülük Ödülü takdim eden Ercan Akyol -Üçüncülük Ödülü Halit Kurtulmuş Aytoslu

Çocuk Kitabı İllüstrasyonu ve Çizgi Roman Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı - Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü Can Göknil

Aydın Doğan Vakfı, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak illüstrasyon alanına yön veren ve kariyerlerinin ilk günlerinden itibaren çağdaş, modern ve özgün çalışmalarıyla günümüze kadar aktif eserler üreten sanatçılara bu yıl verdiği Onur Ödüllerini de bu törende takdim etti. Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü’ne değer görülen isimler; alanında düzenli aralıklarla eser üreten, yayımladıkları kitapları günümüz çizerlerine ve illüstratörlerine ilham kaynağı olan aynı zamanda jüri üyeliği yaparak deneyim ve birikimini aktaran değerli sanatçılarımız Can Göknil, Mustafa Delioğlu, Feridun Oral’a, Çizgi Roman Onur Ödülü ise İlban Ertem’e verildi.

2021 Çizgi Roman Birincilik Ödülü İlker Gazioğlu -Ödülü takdim eden Başak Ürkmez

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması çalışma kapsamında verilen “Çizgi Roman Ödülü” ve “Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü” de aynı gecede sanatçılara ödülleri takdim edildi. 2021 Çizgi Roman Birincilik Ödülü “Kıyamet Sonrası Kış Cenneti” ile İlker Gazioğlu’na, 2022 Çizgi Roman Birincilik Ödülü “Germakoçi” ile Uğur Erbaş’a verildi.

2021 yılının Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Birincilik Ödülü “Eğer” ile Burcu Yılmaz, 2022 Birincilik Ödülü ise “Rüzgarın Şarkısı” ile Ceyhun Şen oldu.

Karikatür yarışmasında yer alan eserler 15 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında görülebilecek.

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 15 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ-Pawel Kuczynski-Polonya

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ-Elena Ospina-Kolombiya

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ-Halit Kurtulmuş Aytoslu-Türkiye