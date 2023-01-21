49 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 49 filmi ne zaman vizyona girecek?

49 filminin Salı günü basın gösterimi ve Çarşamba günü galası yapıldı. Aksiyon türündeki filmin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldı, yönetmenliğini ise Hakan İnan yaptı. 49 filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

49 filmi konusu nedir?

DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarılması için düzenlenen operasyon ve perde arkasında yaşananlar sinema perdesinde olacak.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun 2014’te DEAŞ militanları tarafından işgal edilmesi ve 49 personelin rehin alınmasını anlatıyor.

Filme ilişkin açıklamada bulunan yönetmen İnan, filmin, Türkiye'de yapılmış en iyi aksiyon drama filmlerinden biri olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. Milli İstihbarat Teşkilatının çok başarılı bir operasyonla Musul'da büyükelçiliğimizden rehin alınmış 49 kişiyi kurtarma hikayesini izleyeceğiz. Çok güzel bir film oldu. 'Allah utandırmasın' diye bir tabir var ya, çok şükür biz o noktadayız. İnşallah seyircimiz de filmimize gereken değeri gösterir." dedi.

49 filmi ne zaman vizyona girecek?

"49" filmi 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girdi. Film, Türkiye'deki tüm sinema salonlarının yanı sıra Avrupa'da 14 ülkede de aynı anda gösterime girdi.

49 filmi oyuncuları kimler?

49 filmi oyuncu kadrosunda;

İsmail Hacıoğlu,

Hande Doğandemir,

Doğukan Polat,

Sinan Tuzcu,

Hasan Küçünç,

Kerem Alışık gibi isimler yer alıyor.

49 filmi fragmanı