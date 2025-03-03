5 Oscar Ödülü alan Anora filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
97. Oscar Ödülleri töreninde 'En iyi film' dahil olmak üzere birçok dalda ödül kazan 'Anora' filmi konusuyla büyük merak uyandırıyor. Peki, Anora filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Oscar Ödül töreninde kaç ödül aldı birlikte göz atalım...
Yağmur Topçu
En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dahil beş dalda Oscar kazanarak tarihe geçen Anora filmi, günün en çok merak edilen filmi oldu. Altın Palmiye ödülünün de sahibi olan Anora altı adaylıktan beşini kazanarak geceye damgasını vurdu. Peki, ödüle doymayan 'Anora' filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Detaylarına bakalım...
ANORA FİLMİ KONUSU
Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Anora, Brooklyn’de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir. Ama sonunda Ivan’ın anne ve babası konuyu açıklığa kavuşturmak için New York’a doğru yola çıkarlar.
ANORA FİLMİ OYUNCULARI
Mikey Madison - Anora
Mark Eydelshteyn - Ivan
Yura Borisov - Igor
Karren Karagulian - Toros
Luna Sofía Miranda - Lulu
Vache Tovmasyan - Garnik
Ivy Wolk - Crystal
Darya Ekamasova - Galina
Yönetmen: Sean Baker
Senarist: Sean Baker
ANORA FİLMİ ÖDÜLLERİ
En İyi Film Oscar'ı
2025 · Sean Baker, Samantha Quan, Alex Coco
En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı
2025 · Mikey Madison
Altın Palmiye
2024 · Sean Baker En İyi Yönetmen Oscar'ı
En İyi Özgün Senaryo Oscar'ı
2025 · Sean Baker
Film Eleştirmenleri En İyi Film Ödülü
2025
En İyi Film Kurgusu Oscar'ı
2025 · Sean Baker
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