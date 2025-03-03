5 Oscar Ödülü alan Anora filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dahil beş dalda Oscar kazanarak tarihe geçen Anora filmi, günün en çok merak edilen filmi oldu. Altın Palmiye ödülünün de sahibi olan Anora altı adaylıktan beşini kazanarak geceye damgasını vurdu. Peki, ödüle doymayan 'Anora' filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Detaylarına bakalım...

ANORA FİLMİ KONUSU

Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Anora, Brooklyn’de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir. Ama sonunda Ivan’ın anne ve babası konuyu açıklığa kavuşturmak için New York’a doğru yola çıkarlar.

ANORA FİLMİ OYUNCULARI

Mikey Madison - Anora



Mark Eydelshteyn - Ivan



Yura Borisov - Igor



Karren Karagulian - Toros

Luna Sofía Miranda - Lulu



Vache Tovmasyan - Garnik



Ivy Wolk - Crystal



Darya Ekamasova - Galina

Yönetmen: Sean Baker

Senarist: Sean Baker

ANORA FİLMİ ÖDÜLLERİ

En İyi Film Oscar'ı

2025 · Sean Baker, Samantha Quan, Alex Coco



En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı

2025 · Mikey Madison



Altın Palmiye

2024 · Sean Baker En İyi Yönetmen Oscar'ı

En İyi Özgün Senaryo Oscar'ı

2025 · Sean Baker

Film Eleştirmenleri En İyi Film Ödülü

2025

En İyi Film Kurgusu Oscar'ı

2025 · Sean Baker

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