8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı ilham verici hikayelerle gerçekleşti

Bu yıl “Kız Çocukları Dünyayı Değiştiriyor” temasıyla İstanbul’da sekizincisi düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı; ulusal ve uluslararası ölçekte üstün başarılara imza atmış kadınlar, sosyal etki sahibi isimler ve aktivistler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen statükoya meydan okuyan genç kızlar ve kadınların ilham veren hikayeleriyle gerçekleşti. Genç kızların ve kadınların kendi geleceklerini inşa etmeleri için onlarla birlikte çalışalım!



UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı’nın iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 8’inci kez gerçekleşen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmesinin önündeki engellere dikkat çekmek amacıyla genç kızların ve ilham veren kadın hikayelerini bir kez daha vurguladı. İstanbul’da gerçekleşen konferans, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli başarılara imza atmış kadınlar, sosyal etki sahibi isimler ve aktivistler, tüm zorluklara rağmen statükoya meydan okuyanların hikayeleriyle önemli bir organizasyona imza attı.





Arzuhan Doğan Yalçındağ: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız her günün bedelini hepimiz öderiz”



Bu yıl “Kız Çocukları Dünyayı Değiştiriyor” temasıyla gerçekleşen konferans, Yekta Kopan’ın açılış sunumuyla hem fiziki hem de dijital olarak izleyicileriyle buluştu. Aynı zamanda açılış oturumu niteliğini taşıyan ‘Hoş geldiniz Oturumu’ ise Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, UN WOMEN Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami’nin katılımıyla hayat buldu. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ açılış konuşmasında “Dünyada 15-19 yaş arasındaki her 4 kızdan 1'i işsiz ve eğitime erişemiyor. Bugün 130 milyon kız çocuğu okula gitmiyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği pandemiden önce de yaygın bir adaletsizlik iken, pandeminin olumsuz etkileriyle birlikte bu adaletsizlik katlanarak büyüdü. Pandeminin ardından, 11 milyon kız çocuğunun daha okula dönemeyebileceği tahmin ediliyor. Hayata eşit fırsatlarla başlamasalar bile, ilerleyen evrede kendilerine eşit fırsatlar sunulması; kızların, kadınların ve hatta erkeklerin, dünyadaki herkesin hayatını iyileştirme fırsatını bize verebilir. Dünyanın her yerindeki kızlar haklarını savunuyor ve destek çağrısında bulunuyor. Onların sesine kulak vermeliyiz! Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız her günün bedelini hepimiz öderiz” dedi.





Kız çocuklarına inanalım ve önündeki engelleri kaldıralım…



Konferansta bulunan katılımcıların soruları ve konuşmacıların yanıtlarıyla devam eden oturumda; UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bugün dünyamızda ergen yaşta 600 milyon kız çocuğu yaşıyor ve onlar, tarihte bugüne kadar görülen en büyük kadın liderler neslini oluşturacaklar. Ancak bir şartla: Onları doğru fırsatlarla buluşturur ve doğru becerilerle donatırsak. Kız çocuklarının ilerlemesi ve kendi topluluklarına katkıda bulunabilmesi için, bu Kız Çocukları Günü'nde de hükümetleri, paydaşlarımızı, toplulukları ve aileleri kız çocuklarına inanmaya ve onların önündeki engelleri kaldırmak için birlik olmaya davet ediyoruz.”





Şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir dünya özlemi



UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova ise cesur adımlar atılması, kız çocukları ve genç kadınların liderliği ve karar alma süreçlerine tam katılımın sağlanması durumunda başarıya ulaşacak hedeflerini şu sözlerle anlattı: “Bu sene Dünya Kız Çocukları Günü’nde, kız çocuklarının lider konumda oldukları, hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün tanındığı, haklarının farkında oldukları ve haklarından yararlandıkları, şiddet ve ayrımcılıktan uzak, toplumların ve toplulukların eşit birer üyesi olarak kabul edildikleri bir dünya hedefliyoruz.”



Kadınlar ve kız çocuklarına bedensel özerkliklerini verin…



Kız çocuklarının dünyayı değiştirmesine yardımcı olmanın anahtarının bedensel özerklik olduğunu söylediği konuşmasıyla UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ise sözlerine şöyle devam etti: “Bedensel özerklik güç ve araçlarla ilgilidir; seçim şansı ve onurlu bir yaşam hakkıyla ilgilidir. Bedensel özerklik, cinsiyet eşitliğinin temelidir ve her şeyden önce, temel bir haktır. Kadınlar ve kız çocukları, şiddet, ayrımcılık ve zorlama olmaksızın kendi bedenleri hakkında karar verebilmelerini sağlayan bilgi, hizmet ve araçlara sahip olduklarında, kendi kaderlerini çizebilir ve tam potansiyellerini keşfedebilirler. Toplumlar, kadınlar ve kız çocukları bedensel özerkliklerini kullanma yetkisine sahip olduklarında gelişir."





“Kız çocuklarının potansiyeline inanmamız, onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor”



8. Dünya Kız Çocukları Konferansı’nın bir sonraki oturumunda ise sahnede insan hakları avukatı, cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma, üreme hakları ve çocuk işçiliği alanında çalışmalar gerçekleştiren İlayda Eskitaşçıoğlu vardı. Eskitaşçıoğlu, konuşmasında “Kız çocuklarının potansiyeline inanmamız, onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Fakat mutlaka anne olacaklarını, bizim düşlediğimiz gelecek için çocuklar yetiştireceklerini beklemeden, dünyayı kurtarma görevini omuzlarına yüklemeden. Kendi kararlarını verebilmelerini, kendi yollarını çizebilmelerini sağladığımız zaman doğru yoldayız demektir” sözlerine yer verdi. Ardından, konferansın ana konuşmacılarından TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü̈ Müdürü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy ise sahnede olduğu oturumda kariyerine ve akademik çalışmalarına dair ilham veren paylaşımlarda ve tavsiyelerde bulundu. Sıradaki oturumda konuşmacı olan öğretmen Dora Moono Nyambe ise Zambiya’da bulunan Mapapa köyünün dünyasını değiştiren bir isim. Dora Moono Nyambe, 2020’de çocukları ücretsiz eğiten, besleyen, barındıran ve sağlık hizmeti veren bir okul kurdu. Aynı zamanda 10 kız ve 2 erkek çocuk evlat edindi. Mapapa köyünde çocuk evliliğini durduran, istismara uğradıkları için toplumdan dışlanan kızları da okuluna kabul eden ve gelişimlerini destekleyen gerçek bir ilham veren Nyambe, sosyal medya üzerinden yarattığı farkındalık ve topladığı bağışla dikkatleri üzerine çekmiş ve 150’den fazla çocuğa ve köylüye bakım ve eğitim olanağı sağlıyor.





Spor alanındaki kadınlarla ilham verici konuşmalar



Konferansın bir sonraki oturumunda, ilham veren ve erkek egemen mesleklerde gösterdikleri başarıyla mesleki cinsiyet eşitliğinin gerçek temsilcileri Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde bir araya geldi. ‘Spor Alanındaki Kadınlarla İlham Verici Konuşmalar’ isimli bölümde, serbest güreşte iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan Yasemin Adar, başarısındaki en büyük katkıyı hayallerinin yaptığını belirtti ve “Hayal kurmaktan asla vazgeçmem” dedi. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Jessica Lynne O’Rourke Çarmıklı ise “Her kızın dünyayı değiştirme gücü vardır. Sadece Gücünüzü, destek ekibinizi ve devam etmek için cesaretinizi bulmanız gerekir. Bunların hepsini futbolda buldum” ifadelerini kullandı. Ayrıca oturumda geçtiğimiz temmuz ayında İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk olan yüzücü Aysu Türkoğlu da yer aldı.





Hadise: “Birlikte, toplumsal cinsiyet klişelerini kırabilir, kız çocuklarının hayatta olmak istedikleri kişilere dönüşmelerine ve gelişmelerine destek olabiliriz”



‘Kızların Yanındayım’ oturumunda ise aynı zamanda UNICEF Türkiye çocuk hakları savunucusu olan ünlü sanatçı Hadise yer aldı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece kız çocuklarını değil toplumdaki herkesi yaşamda geride bıraktığına dikkat çeken Hadise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Buna izin vermeyelim. Birlikte, toplumsal cinsiyet klişelerini kırabilir, kız çocuklarının hayatta olmak istedikleri kişilere dönüşmelerine ve gelişmelerine destek olabiliriz.”





“Güçlüyüm, inançlıyım, öncüyüm, değerliyim, cesurum, yalnız değilim”

8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın son bölümünde ise ‘Eşitlk ve Gençlik’ ekibi, kız çocuklarının güçlenmesine ve her alanda etkin katılımlarına katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları bildirgeyi katılımcılarla paylaştı. Konferans katılımcıları tarafından alkışlarla karşılanan bu bildirgede; Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınlarının güçlenmesi, hayata katılımlarını sağlamak üzere öneriler sunuldu ve “Güçlüyüm, inançlıyım, öncüyüm, değerliyim, cesurum, yalnız değilim” sözleriyle tamamlandı. Kapanışta ise sahnede Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro vardı. Tüm katılımcıların eşlik ettiği şarkılarla tamamlanan konferans geleceğe yönelik hedefler, amaçlar ve sorunlara dair önemli noktaların altını çizdi.